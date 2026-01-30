Hafta içerisinde 7.811 TL seviyesine kadar tırmanarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, ulaştığı bu tarihi zirvenin ardından gelen satış baskısına dayanamadı. Yatırımcıların kâr satışına geçmesiyle birlikte, fiyatlarda bir gün içinde 500 TL’yi aşan bir düşüş yaşandı. Gram altın, sabahın ilk saatlerinde 7.220 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

KÜRESEL ONS ALTIN FİYATLARI GRAMI BASKILIYOR

İç piyasadaki bu gerilemede küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği de kilit rol oynadı. 5.602 dolar seviyesine kadar çıkarak dünya genelinde rekor tazeleyen ons altın, bu seviyeden 5.200 dolar bandına kadar gerileyince gram altın fiyatları üzerindeki baskı arttı.

30 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören altın türlerinin satış fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: 7.209,77 TL

Çeyrek Altın: 12.995,00 TL

Yarım Altın: 25.989,00 TL

Tam Altın: 52.407,77 TL

Cumhuriyet Altını: 51.780,00 TL

Gremse Altın: 131.421,32 TL

Ons Altın: 5.218,95 Dolar

Piyasa uzmanları, rekor sonrası yaşanan bu sert geri çekilmenin yatırımcılar tarafından bir alım fırsatı mı yoksa düşüş trendinin başlangıcı mı olduğu konusunu yakından takip ediyor.