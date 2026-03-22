Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Ons altın yükselir mi?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Piyasadaki son hareketlilikle birlikte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında güncel alış ve satış rakamları merak ediliyor. İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
22 MART 2026 GÜNCEL ALTIN VE SATIŞ FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 6.401,46 TL
Satış: 6.405,40 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.860 TL
Satış: 11.488 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 21.721 TL
Satış: 22.907 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 44.747 TL
Satış: 45.665 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 46.146 TL
Satış: 47.346 TL
Gremse altın fiyatı
Alış: 111.869 TL
Satış: 114.514 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 43.308 TL
Satış: 45.639 TL
Ons altın fiyatı
Alış: 4.497,05 dolar
Satış: 4.498,52 dolar
ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE
Piyasalarda yön arayışı sürerken, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar hem jeopolitik riskleri hem de emtia piyasalarındaki dalgalanmayı yakından izliyor.