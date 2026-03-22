Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Ons altın yükselir mi?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Piyasadaki son hareketlilikle birlikte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında güncel alış ve satış rakamları merak ediliyor. İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

22 MART 2026 GÜNCEL ALTIN VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 6.401,46 TL
Satış: 6.405,40 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.860 TL
Satış: 11.488 TL

Kuyumcu vitrinlerinde kırmızı alarm! Yatırımcı en çok ondan kaçtı Kuyumcu vitrinlerinde kırmızı alarm! Yatırımcı en çok ondan kaçtı

Yarım altın fiyatı

Alış: 21.721 TL
Satış: 22.907 TL

Tam altın fiyatı

Alış: 44.747 TL
Satış: 45.665 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 46.146 TL
Satış: 47.346 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 111.869 TL
Satış: 114.514 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 43.308 TL
Satış: 45.639 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.497,05 dolar
Satış: 4.498,52 dolar

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasalarda yön arayışı sürerken, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar hem jeopolitik riskleri hem de emtia piyasalarındaki dalgalanmayı yakından izliyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.404,70 6.406,80 % -3.26 23:59
Ons Altın / TL 199.042,13 199.440,08 % -3.27 23:59
Ons Altın / USD 4.497,05 4.498,52 % -3.28 23:59
Çeyrek Altın 10.247,52 10.475,11 % -3.26 23:59
Yarım Altın 20.431,00 20.950,22 % -3.26 23:59
Ziynet Altın 40.990,10 41.772,31 % -3.26 23:59
Cumhuriyet Altını 46.391,00 47.091,00 % -2.47 13:14
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
