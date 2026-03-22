Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve brent petrol fiyatlarında görülen yükseliş sonrası gözler yeniden altın piyasasına çevrildi.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ile ons altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte güncel alış ve satış fiyatları…

22 MART 2026 GÜNCEL ALTIN VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 6.401,46 TL

Satış: 6.405,40 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.860 TL

Satış: 11.488 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 21.721 TL

Satış: 22.907 TL

Tam altın fiyatı

Alış: 44.747 TL

Satış: 45.665 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 46.146 TL

Satış: 47.346 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 111.869 TL

Satış: 114.514 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 43.308 TL

Satış: 45.639 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.497,05 dolar

Satış: 4.498,52 dolar

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasalarda yön arayışı sürerken, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar hem jeopolitik riskleri hem de emtia piyasalarındaki dalgalanmayı yakından izliyor.