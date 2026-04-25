Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,23’lük düşüş ile 4 bin 409,07 puandan kapattı. HSBC, 20-24 Nisan 2026 haftasında satış ağırlıklı işlemleriyle öne çıktı.

HSBC Yatırım, 20-24 Nisan 2026 haftasına ait aracı kurum dağılım verilerini paylaştı. Haftayı -2.985.266.654 TL net hacimle kapatan kurumun işlemleri, özellikle sanayi ve finans hisseleri arasında gerçekleşen büyük lot değişimlerini gözler önüne serdi.

HAFTALIK ALIM TARAFI: SASA VE AĞIR SANAYİ DAMGASI

HSBC üzerinden işlem yapan yatırımcıların alım tercihlerinde sanayi devleri ezici bir üstünlük sağladı:

SASA (Sasa Polyester): 82.496.335 Lot (%64,14) – Maliyet: 3,056 TL

EREGL (Ereğli Demir Çelik): 8.250.216 Lot (%6,41) – Maliyet: 33,083 TL

THYAO (Türk Hava Yolları): 3.949.246 Lot (%3,07) – Maliyet: 327,012 TL

KRDMD (Kardemir D): 3.367.454 Lot (%2,62) – Maliyet: 36,365 TL

SRVGY (Servet GYO): 2.282.953 Lot (%1,78) – Maliyet: 3,24 TL

Diğer: 28.266.527 Lot (%21,98)

HSBC nin bu hafta sattığı hisseler (20-24 Nisan 2026), Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Kaynak: ForInvest

HAFTALIK SATIM TARAFI: FİNANS VE YAN KAĞITLARDA POZİSYON AZALTILDI

Satış tarafında ise finans sektörü ve yatırım holdinglerindeki yoğunlaşma dikkat çekti:

GLRMK (Güler Yatırım Holding): -22.376.068 Lot (%33,43) – Maliyet: 207,187 TL

ISCTR (İş Bankası): -15.653.630 Lot (%23,39) – Maliyet: 14,932 TL

TRALT (Tera Yatırım Alternatif Portföy): -4.598.353 Lot (%6,87) – Maliyet: 46,846 TL

FROTO (Ford Otosan): -3.302.495 Lot (%4,93) – Maliyet: 103,701 TL

AKBNK (Akbank): -2.982.296 Lot (%4,46) – Maliyet: 79,84 TL

Diğer: -18.017.093 Lot (%26,92)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
