Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,23’lük düşüş ile 4 bin 409,07 puandan kapattı. HSBC, 20-24 Nisan 2026 haftasında satış ağırlıklı işlemleriyle öne çıktı.
HSBC Yatırım, 20-24 Nisan 2026 haftasına ait aracı kurum dağılım verilerini paylaştı. Haftayı -2.985.266.654 TL net hacimle kapatan kurumun işlemleri, özellikle sanayi ve finans hisseleri arasında gerçekleşen büyük lot değişimlerini gözler önüne serdi.
HAFTALIK ALIM TARAFI: SASA VE AĞIR SANAYİ DAMGASI
HSBC üzerinden işlem yapan yatırımcıların alım tercihlerinde sanayi devleri ezici bir üstünlük sağladı:
SASA (Sasa Polyester): 82.496.335 Lot (%64,14) – Maliyet: 3,056 TL
EREGL (Ereğli Demir Çelik): 8.250.216 Lot (%6,41) – Maliyet: 33,083 TL
THYAO (Türk Hava Yolları): 3.949.246 Lot (%3,07) – Maliyet: 327,012 TL
KRDMD (Kardemir D): 3.367.454 Lot (%2,62) – Maliyet: 36,365 TL
SRVGY (Servet GYO): 2.282.953 Lot (%1,78) – Maliyet: 3,24 TL
Diğer: 28.266.527 Lot (%21,98)
Kaynak: ForInvest
HAFTALIK SATIM TARAFI: FİNANS VE YAN KAĞITLARDA POZİSYON AZALTILDI
Satış tarafında ise finans sektörü ve yatırım holdinglerindeki yoğunlaşma dikkat çekti:
GLRMK (Güler Yatırım Holding): -22.376.068 Lot (%33,43) – Maliyet: 207,187 TL
ISCTR (İş Bankası): -15.653.630 Lot (%23,39) – Maliyet: 14,932 TL
TRALT (Tera Yatırım Alternatif Portföy): -4.598.353 Lot (%6,87) – Maliyet: 46,846 TL
FROTO (Ford Otosan): -3.302.495 Lot (%4,93) – Maliyet: 103,701 TL
AKBNK (Akbank): -2.982.296 Lot (%4,46) – Maliyet: 79,84 TL
Diğer: -18.017.093 Lot (%26,92)
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.