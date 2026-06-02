BİST 100 endeksi, günü yüzde 3,62’lik bir yükselişle 14.200,20 puandan tamamladı. Küresel finans devi HSBC'nin bugün alıp sattığı hisseler belli oldu.
Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre HSBC, günü piyasayı yukarı yönlü destekleyen 127.280.140 TL net alıcı pozisyonda kapattı. Kurumun alım tarafında gayrimenkul ve teknoloji hisselerine yüklendiği görülürken, satış tarafında ise tek bir tahtada yaptığı agresif çıkış güne damgasını vurdu.
HSBC’NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
- Emlak Konut GYO A.Ş. (EKGYO)
Net Lot: 2.991.409 | Payı (%): 21,42 | Maliyet: 19,96 TL
- Tralt Teknoloji A.Ş. (TRALT)
Net Lot: 2.027.578 | Payı (%): 14,52 | Maliyet: 44,854 TL
- Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Net Lot: 1.788.728 | Payı (%): 12,81 | Maliyet: 350,16 TL
- Martı GYO A.Ş. (MRGYO)
Net Lot: 1.180.000 | Payı (%): 8,45 | Maliyet: 1,734 TL
- Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri A.Ş. (QUAGR)
Net Lot: 734.591 | Payı (%): 5,26 | Maliyet: 4,179 TL
Diğer Hisseler: 5.243.503 Lot (%37,55)
Kaynak: ForInvest
HSBC’NİN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
- SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Net Lot: -114.950.533 | Payı (%): 92,48 | Maliyet: 2,759 TL
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Net Lot: -1.007.184 | Payı (%): 0,81 | Maliyet: 105,487 TL
- Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK)
Net Lot: -927.200 | Payı (%): 0,75 | Maliyet: 1,60 TL
- Katılımevim Tasarruf Finansmanı A.Ş. (KTLEV)
Net Lot: -753.951 | Payı (%): 0,61 | Maliyet: 126,438 TL
- Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
Net Lot: -691.207 | Payı (%): 0,56 | Maliyet: 13,593 TL
Diğer Hisseler: -5.969.119 Lot (%4,80)
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.