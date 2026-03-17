Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayram süresince İBB’ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

• Tam Kapasite Hizmet: İETT; otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel seferlerini tam kapasiteyle sürdürürken, Adalar’daki elektrikli araçlar da tatil boyunca ring seferlerine devam edecek.

• Turistik Rota: İki kıtayı birleştiren panoramik otobüs BUSFORUS, sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında şehri keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.

Hatırlatma: Ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmak için İstanbulkart'ınızın kişiselleştirilmiş olması gerektiğini unutmayın.

ŞEHİTLİK VE CAMİLERDE İKRAM ÇADIRLARI

Bayram sabahı namaz sonrası İstanbulluları sıcak bir karşılama bekliyor.

Eminönü Yeni Camii, Eyüpsultan ve Ayasofya’da namaz çıkışı çorba ve sandviç ikramı yapılacak. Edirnekapı Şehitliği’nde ise gün boyu mobil araçlarla ikram hizmeti devam edecek.

MEHTERAN KONSERLERİ VE BAHÇE MARKET İNDİRİMLERİ

İBB Mehteranı, Arife günü Eyüpsultan’da, bayramın diğer günlerinde ise Sultanahmet Meydanı’nda İstanbullularla buluşacak.

Bitki ve bahçe tutkunları için tüm ürünlerde yüzde 10 bayram indirimi uygulanacak. İlk gün Zincirlikuyu ve Karacaahmet şubeleri açık olurken, ikinci günden itibaren tüm şubeler hizmet verecek.

Kemerburgaz KENT Ormanı, bayram boyunca 08.00–20.00 saatleri arasında kapılarını açık tutacak.

HALK EKMEK’TEN ÇÖLYAK VE PKU HASTALARINA DESTEK

İstanbul Halk Ekmek (İHE), bayramda özel beslenme ihtiyacı olan vatandaşları da unutmadı.

Türkiye genelindeki 5 bin çölyak ve PKU hastasına glütensiz ürünlerden oluşan hediye destek kolileri bayram öncesi ulaştırılmaya başlandı.