İş Yatırım Menkul Değerler'in 22 Haziran 2026 tarihli işlemlerinde en fazla net alım yapılan hisseler Pasifik Holding (PAHOL), Demir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DMRGD) ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO) oldu. TSİ 15.00 itibarıyla kurumun net hacmi 4,08 milyon lot satış yönünde gerçekleşti.

Verilere göre İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse, 11 milyon 78 bin 975 lot ile PAHOL oldu. Bu hisse toplam alımların yüzde 7,50'sini oluştururken, ortalama maliyet 1,55 TL seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

PAHOL: 11.078.975 lot (%7,50) – Ortalama maliyet: 1,55 TL

DMRGD: 9.236.357 lot (%6,25) – Ortalama maliyet: 10,999 TL

PSGYO: 8.070.343 lot (%5,46) – Ortalama maliyet: 3,986 TL

HEKTS: 6.637.555 lot (%4,49) – Ortalama maliyet: 4,157 TL

KOCMT: 5.942.285 lot (%4,02) – Ortalama maliyet: 3,042 TL

Öte yandan İş Yatırım'ın en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse, 18 milyon 290 bin 902 lot ile DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) oldu.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

DAPGM: 18.290.902 lot (%7,66) – Ortalama maliyet: 10,936 TL

ARZUM: 10.920.283 lot (%4,57) – Ortalama maliyet: 2,173 TL

SASA: 8.702.963 lot (%3,64) – Ortalama maliyet: 2,692 TL

SYICRV: 8.088.057 lot (%3,39) – Ortalama maliyet: 0,02 TL

KOIZMV: 7.610.000 lot (%3,19) – Ortalama maliyet: 0,023 TL

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