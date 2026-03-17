17 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 11079 sayılı karara göre, Türkiye genelinde 55 adet taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.Özelleştirme Geliri Sağlık Tesislerine AktarılacakBu özelleştirme hamlesinin en dikkat çeken noktası, elde edilecek kaynağın kullanım amacı oldu.

Karara göre, satış veya kiralama gibi yöntemlerle elde edilecek gelir; giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı bünyesindeki yeni sağlık tesislerinin finansmanı ve mevcut yatırımların yenilenmesi amacıyla kullanılmak üzere Hazineye aktarılacak.

SÜREÇ 2028 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan bu süreçte, taşınmazlar için farklı modeller uygulanabilecek. İşte kararın öne çıkan diğer detayları:Yöntemler: Taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli veya işletme hakkının verilmesi gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılacak.

Söz konusu özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı. Karar kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi büyükşehirler dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki 55 taşınmaz ve üzerindeki yapılar yer alıyor.

TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU BAZI KRİTİK LOKASYONLAR

Özelleştirilecek alanlar arasında İstanbul’un Şişli (Teşvikiye), Kadıköy ve Kartal gibi değerli ilçeleri; Ankara’nın Sincan ve Pursaklar bölgeleri; İzmir’in ise Aliağa ve Selçuk ilçelerindeki taşınmazlar bulunuyor.Bu karar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca 16 Mart 2026 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.