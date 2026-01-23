Türkiye’de milyonlarca kişinin oynadığı online oyunlarda yaşanan "karakter soyma" olayları artık adliye koridorlarında ağır hapis cezalarıyla sonuçlanıyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin incelediği dosyalar, dijital varlıklara göz dikenler için emsal teşkil edecek nitelikte.

51 Liralık Oyun Parası İçin 1 Yıl 8 Ay Hapis!

2015 yılında yaşanan bir olayda, bir oyuncunun hesabı ele geçirilerek içindeki 51.50 TL değerindeki oyun parası harcandı. Teknik incelemede izler, 19 yaşındaki bir gencin babasına ait internet hattına çıktı. Sanık suçlamayı reddetse de mahkeme; IP kayıtlarını ve babasının "Oğlum bu oyunu oynuyor" beyanını yeterli delil saydı.

Kritik Detay: Mağdurun uğradığı 51 liralık cüzi zarar dahi karşılanmadığı için mahkeme cezayı ertelemedi. Sonuç olarak sanık, 1 yıl 8 ay hapis ve adli para cezası alarak hayatı boyunca taşıyacağı bir sabıka kaydıyla baş başa kaldı.

Yargıtay Noktayı Koydu: "Maddi Değerini Araştırın"

Bir diğer emsal kararda ise yerel mahkeme, karakter çalmayı önce sadece "verileri bozma" olarak görüp 5 ay hapis cezası verdi. Ancak Yargıtay bu kararı tarihi bir gerekçeyle bozdu: "Çalınan karakterin piyasa değerini araştırın."

Karakterin maddi bir değeri olduğu (ekonomik varlık olduğu) tespit edilince, suçun rengi değişti ve ceza 1 yıl 8 aya çıktı. Mahkemenin sanığı korumaya yönelik "kazanılmış hak" yorumu da Yargıtay engeline takıldı ve ağırlaştırılmış ceza kesinleşti.

Dijital İzler Silinmez, Hukuk Affetmez

Hukukçular, oyun dünyasındaki her türlü eşya ve karakterin artık birer "ekonomik değer" olarak kabul edildiği konusunda uyarıyor:

IP Adresiniz Sizi Ele Verir: "Sahte hesap açarım, yakalanmam" devri kapandı; dijital ayak izleriniz doğrudan kimliğinize çıkar.

Hapis Yolu Açık: Bilişim sistemine müdahale ederek haksız kazanç sağlamak, normal hırsızlıktan daha ağır yaptırımlara tabi olabilir.



Geleceğiniz Kararmasın: Birkaç saniyelik bir "item çalma" eylemi, memuriyetten özel sektör kariyerine kadar her yerde karşınıza çıkacak bir sabıka kaydı demektir.

Sanal dünyadaki hırsızlığın cezası, gerçek dünyadaki hırsızlıktan farksızdır.