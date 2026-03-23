ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji tesislerine yönelik planlanan askeri saldırıları erteleme kararı, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Gerilimin düşmesiyle birlikte petrol ve kripto piyasalarında dikkat çekici değişimler yaşandı.

Savaş riskinin azalmasıyla Brent petrol fiyatı 112 dolardan 96 dolara kadar düştü. Ham petrol fiyatlarındaki gerileme yüzde 11'i buldu.

KRİPTO PİYASASINDA YÜKSELİŞ

Kripto para piyasasında ise pozitif bir seyir öne çıktı. Sabah saatlerinde 67 bin 900 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 3,6'nın üzerinde yükselerek 70 bin 700 dolar seviyesine çıktı.

Ether ve Solana başta olmak üzere diğer kripto paralarda da yükseliş görüldü.

TRUMP'TAN ERTELEME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran ile son iki gün içinde verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump açıklamasında, "Memnuniyetle bildiririm ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son iki günde çok iyi görüşmeler yapıldı. Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve eksiksiz çözümü için verimli konuşmalar gerçekleşti. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin havası ve tonu baz alınarak bir karar verdim. Hafta boyunca devam edecek görüşmelerin başarısına bağlı olarak Savaş Bakanlığı'na talimat verdim. İran'daki enerji tesislerine ve elektrik santrallerine yönelik tüm askeri saldırılar beş günlüğüne ertelendi" ifadelerini kullandı.