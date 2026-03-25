CNBC-e’de yer alan habere göre 2025 yılından bu yana süregelen ve 2026 başında Orta Doğu'daki savaş etkisiyle derinleşen fiyat oynaklığı, tüketicinin alım alışkanlıklarını değiştirdi. Hepsiburada verilerine göre, 23 Mart tarihinde altın kategorisindeki günlük satış adetleri, ayın en sakin dönemlerine kıyasla 12,5 kat artış gösterdi.

GÖZDE YATIRIM ARACI: 22 AYAR BİLEZİK

Satış verilerinde en dikkat çekici yükseliş 22 ayar altın bilezik kategorisinde kaydedildi. 23 ve 24 Mart tarihlerindeki bilezik satışları, mart ayı başındaki günlük ortalamanın 7 katına ulaştı. 23 Mart günü internet üzerinden satılan her 10 altın ürününden 8’inin doğrudan 22 ayar bilezik olduğu bildirildi.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Yatırımcıların bir diğer yoğun tercihi ise gram ve çeyrek altın oldu. Gram altın kategorisindeki satışların yaklaşık yüzde 50’sini 1 gramlık külçe altınlar oluşturdu. Kapalıçarşı'da stokların azalması ve bayram tatili nedeniyle üretime ara verilmesi, talebin dijital mecralara kaymasındaki ana etkenler olarak öne çıktı.

FİYATLARDAKİ DALGALI SEYİR

İran-İsrail-ABD eksenindeki gelişmelerin etkisiyle bu ay içerisinde yüzde 12 oranında bir gerileme yaşayan altın fiyatları, gram bazında 6 bin liranın altına kadar düşmüştü. Ancak haftanın devamında gelen toparlanmayla birlikte gram altın yeniden 6 bin 500 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.

