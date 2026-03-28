MEB'den yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme süreçlerinin desteklenmesi ve bu sürece öğretmenler ile ailelerin aktif katılımının sağlanması hedefiyle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde, "Özel Eğitim Öğrencileri İçin Sağlıklı Beslenme Süreci Öğretmen ve Ailelere Yönelik Kılavuz" yayımlandı.

Yayımlanan kılavuzda bedensel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel yetersizlik, süreğen hastalık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğu bulunan öğrencilerin beslenme süreçlerine ilişkin bilgilere, dikkat edilmesi gereken hususlara ve uygulama önerilerine yer verildi. Kılavuz kapsamında iyi uygulama örnekleri de yer aldı.

Ayrıca kılavuz, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini desteklemeye yönelik hazırlanan, "Sağlıklı Beslenme Etkinlikleri Kitabı" ile zenginleştirildi. Etkinlik kitabıyla beslenme konusu yalnızca sağlık boyutuyla değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak ele alındı. Böylece, öğretmenler ve aileler için yol gösterici bir kaynak oluşturuldu.

Kılavuzda yer alan içeriklerin öğrenciler için hazırlanan "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)" süreçlerinde öğretmenlere ve ailelere rehberlik etmesi ile öğrencilerin gelişim alanlarına göre beslenme süreçlerinin eğitim süreciyle birlikte planlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Hazırlanan kılavuz kitabı ve sağlıklı beslenme etkinlikleri, "Özel Eğitim Materyal Platformu" üzerinden öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu.