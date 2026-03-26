Ekonomik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Keskin, akaryakıt fiyatlarının küresel bir sorun olduğunu ancak Türkiye’de vatandaşın günlük hayatında en fazla hissedilen yükün trafik cezaları haline geldiğini ifade etti.

Denetimlerin güvenlik amacıyla yapılması gerektiğini kaydeden Keskin, mevcut uygulamaların vatandaş üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Deprem sonrası Malatya’da yol ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Keskin, değişen trafik düzeni ve zorlaşan ulaşım şartlarının sürücüleri olumsuz etkilediğini söyledi.

"DENETİMLER CEZA ODAKLI OLMAMALI"

Cezaların mevcut düzeyinin sürdürülebilir olmadığını belirten Keskin, vatandaşın kendisini sürekli ceza tehdidi altında hissettiğini ifade ederek, "Vatandaş potansiyel suçlu değildir. Trafik güvenliği sağlanmalı ancak denetimler ceza odaklı olmamalıdır" dedi.

Ticari araç kullanan esnafın daha ağır bir yük altında olduğunu ifade eden Keskin, yetkililere çağrıda bulunarak trafik cezalarının makul seviyelere çekilmesini istedi.