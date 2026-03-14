Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

5 İLE "YOĞUN KAR" ALARMI

Yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi. Özellikle Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kar yağışının yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların aniden bastırabileceği, bu durumun sel ve su baskınlarına yol açabileceği ifade edilerek tedbirli olunması istendi.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Günün diğer kritik uyarıları ise hava kalitesini ve can güvenliğini doğrudan etkiliyor:

Toz Taşınımı: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesinde düşüşe neden olabileceği bildirildi.

Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ tehlikesi ile ani kar erimelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel duyuruları takip etmelerini ve özellikle ulaşım sırasında ekstra dikkatli olmalarını öneriyor.

Kaynak: Dünya