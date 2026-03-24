Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Ardahan ve çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar Erzurum ve çevresi için çığ, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" diye konuştular.