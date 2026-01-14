Piyasaya girdiği andan itibaren yatırımcının radarından düşmeyen hisse, yükseliş ivmesini bozmayarak ikinci işlem gününde de tavan fiyat seviyesine ulaştı.

CANLI BORSA İÇİN TIKLAYIN

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan ve 7,50 TL fiyatla işleme açılan MEYSU hisseleri, dün gerçekleşen ilk işlem gününde güçlü bir giriş yaparak günü tavan fiyat olan 8,25 TL seviyesinden kapatmıştı.

Meysu Gıda (MEYSU) piyasaya güçlü giriş yaptı! İlk işlem gününde tavan oldu

İKİNCİ İŞLEM GÜNÜNDE YENİ ZİRVE

Bugün de alıcılı seyrini sürdüren ve tavan serisini ikinci güne taşıyan hisseler, yatırımcıların güvenini tazeledi. MEYSU payları, günlük yüzde 9,94’lük bir artış kaydederek 9,07 TL seviyesine yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.