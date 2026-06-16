Şirket tarafından 16 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarında 95 milyon 53 bin 321 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre şirketin 977 milyon 958 bin 917,73 TL net dönem zararı bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu zarar rakamları doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 mali yılında kâr payı dağıtılmamasına ilişkin teklifin genel kurul tarafından kabul edildiği bildirildi.

Böylece PEKGY, 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirmeme kararı almış oldu.

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