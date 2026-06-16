Orta Doğu'da sağlanan geçici anlaşma ve deniz ablukalarının kaldırılma kararı, küresel enerji piyasalarında fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde varil başına yüzde 5'e yakın değer kaybeden Brent petrolün bu geri çekilmesi, uzun süredir yüksek fiyatlarla mücadele eden araç sahiplerine müjdeli haber olarak döndü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 16 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 liranın üzerinde indirim gerçekleşti.

İNDİRİM KADEMELİ YANSIDI

Enerji piyasası uzmanları, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşün ardından gelen 1,22 TL'lik indirimin, eşel mobil sistemi (özel tüketim vergisinin fiyat istikrarını sağlamak üzere ayarlanması) mekanizması nedeniyle bir kısmının devlet payı ile dengelendiğini, kalan kısmının ise doğrudan pompa tabelalarına yansıtılarak sürücülerin cebini rahatlattığını belirtiyor.

Bu indirim dalgasıyla birlikte motorin fiyatları yeniden gerilerken; benzin ve LPG (otogaz) grubunda ise yeni işlem gününde herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

16 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 63,08 TL/LT

Motorin: 65,24 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu

Benzin: 62,93 TL/LT

Motorin: 65,09 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 64,05 TL/LT

Motorin: 66,35 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir

Benzin: 64,32 TL/LT

Motorin: 66,64 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT

Akaryakıt fiyatları; bayiler, dağıtım şirketleri ve serbest rekabet kuralları gereği iller ile istasyonlar arasında küçük değişiklikler gösterebilmektedir.

Sürücülerin gözü, petrol piyasasındaki gevşemenin devam edip etmeyeceğinde.