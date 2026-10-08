Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmeler takip ediliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının ardından ekim ayında faizlerin sabit tutulacağı beklentisi güçlenirken Türkiye'de fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar ve ekonomik veriler gündemde yer aldı. Yurt içinde bugün açıklanacak bankacılık ve menkul kıymet istatistikleri öncesinde BIST 100 endeksinin güne yatay başlaması bekleniyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON VE VERİMLİLİK MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, fiyat istikrarının sağlanmasının ekonomik verimlilik üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını belirterek dezenflasyon sürecinin verimlilik artışını da destekleyeceğini ifade etti.

FON SORUŞTURMASINDA CEVDET YILMAZ'DAN HAZİNE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Yılmaz, yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek tasfiye sürecinde Hazine kaynaklarının kullanılmayacağını açıkladı.

Yılmaz, "Hazine'den kaynak kullanılmadan, her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir" ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASINDA İKİ İSİM ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından iki isim adliyeden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen adli süreç devam ediyor.

HAZİNE'NİN EYLÜL AYI NAKİT DENGESİ AÇIKLANDI

Hazine'nin eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri belli oldu.Buna göre eylül ayında Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 331 milyar TL, nakit giderleri ise 1 trilyon 798 milyar TL olarak gerçekleşti.

Gelir ve gider rakamları arasındaki fark, yaklaşık 467 milyar TL'lik negatif dengeye işaret etti.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI! EKİM AYINDA FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Tutanakların ardından Fed'in ekim ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, küresel hisse senedi piyasaları, tahvil getirileri ve doların seyri açısından önem taşıyor.

ABD'DE MORTGAGE FAİZLERİ YAKLAŞIK ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de mortgage faiz oranları üst üste yedinci haftada da yükseldi.Son artışla birlikte mortgage faizleri yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Konut kredisi faizlerindeki yükseliş, ABD konut piyasasındaki finansman koşulları açısından izleniyor.

BUGÜN HANGİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANACAK?

8 Ekim 2026 Perşembe günü yurt içinde bankacılık sektörü ve finansal piyasalara ilişkin haftalık veriler açıklanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık istatistiklerini yayımlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistiklerini duyuracak.

ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanacak. Veri, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin yeni sinyaller sunacak.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de, Scope Ratings'in ise Türkiye raporunu 23 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 7 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AGESA – Şirketin 2026 yılı Ocak – Eylül döneminde prim üretiminin %39 artarak 24,2 milyar TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

AHGAZ & ENERY – Grup şirketi Dünya Katılım Bankası’nın İstanbul Beylikdüzü Şubesi’nin faaliyete başladığı açıklandı.

AHGAZ & ENERY – Grup şirketi Dünya Katılım Bankası’nın fon kullanıcısı olduğu 114 gün vadeli 750 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ANHYT – Şirketin 2026 yılı Ocak – Eylül döneminde brüt prim üretiminin 18,3 milyar TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

ARDYZ – Şirket ile JSC Kazakhtelecom’un Dijital İş Birimi arasında “Kazakhstan Secure Smart Booth Platform” projesinin geliştirilmesi, uygulanması ve ticarileştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

ASELS – Şirket ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemleri tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

BESTE – Şirketin portföyündeki yatırım fonları arasında fonları tasfiyeye sokulan 7 portföy yönetim şirketine ait fon bulunmadığı, halka arz gelirinin tamamının şirket bünyesinde korunduğu açıklandı.

BIENY – Bilecik Kayı OSB’de yeni şube açılmasına karar verildiği ve şube açılışının tescil edildiği açıklandı.

COSMO – Şirketin Panel Smart Elektromekanik’teki %85 payını 17,5 milyon TL bedelle ilişkili taraf Selim Yılmaz’a sattığı açıklandı.

DOHOL – Şirketin bağlı ortaklığı Doğan Trend Otomotiv’in motosiklet operasyonlarını yeniden yapılandırması kapsamında Kymco ile Piaggio Grubu markalarının operasyonlarının sonlandırılacağı, Suzuki motosiklet ve deniz motorları distribütörlüğünün sürdürüleceği açıklandı.

EBEBK – Eylül ayında satılan toplam ürün adedinin geçen yılın aynı ayındaki 9,7 milyondan 11,8 milyona yükseldiği açıklandı.

ENDAE – Şirketin bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji’nin, uzun süredir faaliyette bulunmayan bağlı ortaklığı Ege GES 1 Elektrik Üretim’i kolaylaştırılmış usulde birleşme yoluyla devraldığı ve birleşmenin tescil edildiği açıklandı.

KAYSE – Turhal Şeker Fabrikası’nda 5 Ekim’de kireç ocağı bacasındaki çatlaktan kaynaklandığı düşünülen gaz sızıntısı yaşandığı, 76 çalışanın etkilendiği, gerekli onarımların tamamlandığı ve olayın üretim faaliyetlerine olumsuz etkisi bulunmadığı açıklandı.

KBORU – Yurt içi müşterilere 155,9 milyon TL tutarında HDPE100 ve koruge boru satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

KGYO – Koray Upland Projesi’nde 1 adet bağımsız bölümün 1 milyon dolar, Koray Kasaba 6. Etap Projesi’nde 1 adet bağımsız bölümün 2,1 milyon euro bedelle satıldığı açıklandı.

MCARD – Şirketin ve ortaklarının, SPK kararları kapsamında tasfiyeye konu edilen yatırım fonlarında yatırımının bulunmadığı ve bu fonların tasfiye sürecinden kaynaklanan alacak ya da borcunun olmadığı açıklandı.

MOGAN – Şirketin bağlı ortaklığı Gürmat Elektrik Üretim’in Mayıs 2026’da gerçekleştirdiği 380 milyon dolar tutarındaki 9 yıl vadeli proje tahvili ihracının, Global Banking & Markets Ödülleri kapsamında “Yılın Proje Finansmanı İşlemi” ödülüne layık görüldüğü açıklandı.

PLTUR – İSKİ ile 1,1 milyar TL tutarında personel taşıma hizmet alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

RAYSG – Şirketin 2026 yılı Ocak – Eylül döneminde brüt prim üretiminin yıllık %1,26 azalarak 31,5 milyar TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

SANEL – Şirketin ortağı Ali Yıldırım tarafından Şirket sermayesinin %5’ine tekabül eden 915.750 TL nominal değerleri B grubu imtiyazsız payların Borsada satışı konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK arafından onaylanması talebi olumsuz karşılandı.

SERNT – Bilecik üretim tesisinde toplam 4 milyon euro yatırım harcamasıyla kurulan ilk üretim hattının devreye alındığı açıklandı.

SKBNK – Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) liderliğinde yaklaşık 170 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı açıklandı.

SMRTG – bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yenilenebilir enerji yatırımları da olan Arçelik Pazarlama A.Ş. ile arasında 19.516.911 USD tutarlık güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

TATEN – TEİAŞ aleyhine açılan 2020 ve 2022 yıllarına ilişkin RES katkı payı davalarında, şirket lehine verilen 5,5 milyon TL ve 86,9 milyon TL’lik iade kararlarına karşı TEİAŞ’ın istinaf başvurularının reddedildiği, kararların henüz kesinleşmediği açıklandı.

TURSG – Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu 131 fonda bakiyesinin bulunmadığı, bilançosunda 141,4 milyon adet TURSG payı dışında hisse senedi olmadığı açıklandı.

ZERGY – Şirketin Eylül ayında projeleri kapsamında 36 adet ön ödemeli konut satışı gerçekleştirdiği, satışların toplam tutarının 417,1 milyon TL olduğu açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

SARKY– Şirket sermayesinin 1 milyar TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat KRVGD 0,0151 0,0128 %0,73 08.10.2026 2,08 2,06

PAY ALIM SATIMLAR

7 Ekim 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarına ilişkin önemli alım ve satım işlemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. İşte şirket ortakları ve yöneticileri tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 8,43 – 8,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 45,80 – 46,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 6,68 – 6,92 TL fiyat aralığından 515.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,35’e yükseldi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.059.955 adet pay 2,43 – 2,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Pay geri alım programı kapsamında geri alınan paylardan 3.000.000 adedinin 17,51 TL fiyattan satıldığı açıklandı.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 830.000 adet pay 9,29 – 9,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 67,00 – 68,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALSU – BG Holding tarafından 8,64 – 8,80 TL fiyat aralığından 1.835.882 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,89’a yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 34,40 – 34,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

BMSCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.843 adet pay 8,64 TL fiyattan geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 257.986 adet pay 5,37 TL fiyattan geri alındı.

CEMAS & IEYHO – IEYHO’nun iştiraki Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik tarafından 3,13 – 3,22 TL fiyat aralığından 675.000 adet CEMAS payı satılırken, Çimtek’in CEMAS sermayesindeki payı %5,20’ye geriledi.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 777.472 adet pay 108,10 – 127,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAPGM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 3,03 – 3,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 1,58 – 1,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 155.000 adet pay 16,19 TL ortalama fiyattan geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 143.503 adet pay 29,04 – 29,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.039.522 adet pay 15,99 – 16,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKOS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 3,23 – 3,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 47.584 adet pay 13,97 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 4,22 TL ortalama fiyattan 1.118.826 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,54’e yükseldi.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 460.000 adet pay 7,10 – 7,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 11,45 – 11,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.039.359 adet pay 5,04 – 5,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 173.650 adet pay 4,31 – 4,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 27,65 TL ortalama fiyattan geri alındı.

GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 16,88 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,40’ayükseldi.

GMTAS – Marmara Capital Portföy fonları tarafından 43,06 – 45,72 TL fiyat aralığından 1.338.141 adet pay alınırken, fonların şirket sermayesindeki payı %2,20’ye, Haydar Acun ile birlikte toplam payı %5,10’a yükseldi.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 325 adet pay 266,50 TL fiyattan geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 76.000 adet pay 111,66 TL ortalama fiyattan geri alındı.

GSDHO – Delta Global AG tarafından 4,05 – 4,10 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.

GSDHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.000.000 adet pay 4,06 – 4,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 3,90 – 3,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 4,33 TL ortalama fiyattan geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 53,49 TL ortalama fiyattan geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 2,07 – 2,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

KTSKR – 100.000 adede kadar payın geri alınması için 7 milyon TL fon ayrılan pay geri alım programı başlatıldığı açıklandı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 112.000 adet pay 17,64 – 17,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.814 adet pay 10,72 – 10,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 23,36 – 23,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 161.851 adet pay 36,70 – 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 299.314 adet pay 36,98 – 37,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.174 adet pay 98,00 – 99,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Halis Ezer tarafından 20,00 – 20,30 TL fiyat aralığından 183.173 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,42’ye yükseldi.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,35 TL fiyattan geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.916 adet pay 54,83 – 56,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 243.927 adet pay 70,45 – 73,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 5,39 – 5,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 251.980 adet pay 6,75 – 6,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

PATEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 14,70 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 30,53 TL ortalama fiyattan geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 725.000 adet pay 7,13 – 7,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 3,12 – 3,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 4,57 – 4,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 41,32 – 41,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.000.000 adet pay 1,94 – 1,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.616.130 adet pay 5,67 TL ortalama fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.350.630 adet pay 6,59 – 6,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZERGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 341.000 adet pay 8,00 – 8,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Saati Genel Kurul Türü GOODY Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 10:00 Olağanüstü

(İNFO YATIRIM)