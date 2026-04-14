İç ve dış piyasada yaşanan gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel tarafta jeopolitik riskler ve merkez bankası beklentileri öne çıkarken, yurt içinde veri akışı ve siyasi gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Özellikle ABD Merkez Bankası cephesinden gelen mesajlar ve Orta Doğu’daki gelişmeler, risk iştahını doğrudan etkiliyor.

NE OLDU?

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında seçim mitingi kapsamında belediye imkanlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

-ABD ile İran arasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı’na yönelik hamlesinin ardından barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

-ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan’da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak sürecin devamının İran’ın tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.

-Fed Başkan adaylarından Kevin Warsh, ABD Senatosu’na gerekli belgeleri sundu.

-ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, artan jeopolitik riskler nedeniyle Fed’in faiz indirimleri öncesinde “bekle-gör” politikasını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

-Çin’de ithalat, son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarak küresel talep görünümüne ilişkin önemli sinyal verdi.

NE OLACAK?

-ABD’de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi açıklanacak.

-Fed üyelerinin gün içinde yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.

-ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Çin Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

-Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantıları 13-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

-Yurt içinde perakende satış verileri ve cari işlemler dengesi açıklanacak.

-Standard & Poor's, Türkiye raporunu 17 Nisan’da yayımlayacak. Scope Ratings ise raporunu 24 Nisan’da açıklayacak.

-Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek.

PİYASALARDA BEKLENTİ

Analistler, Borsa İstanbul’da günün alıcılı başlangıçla açılmasını bekliyor. BIST 100 endeksinde yukarı yönlü açılış öngörülürken, küresel risk iştahı ve veri akışı gün içi yön üzerinde belirleyici olacak.

13 NİSAN ŞİRKET HABERLERİ

ALVES – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 872.928 dolar bedelli sipariş aldığı açıklandı.

AHSGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen Ankara Çankaya Alacaatlı Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumuna katılım sağlamadığı açıklandı.

BVSAN – Şirketin, ASTOR’un Faz 3 Güç Transformatörleri Fabrikasında kullanılmak üzere vinç imalatı ve teslimine ilişkin 500.000 euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

CGCAM – Üç yatırımcı tarafından 15.120.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DGNMO – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DOHOL – Daiichi Elektronik’in kayıtlı sermaye sistemine geçişi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DYOBY – 179 gün vadeli 175 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ECILC – Eczacıbaşı Holding tarafından şirkette sahip olduğu yaklaşık %2,95 payın yurt içi ve yurt dışı nitelikli yatırımcılara satacağı açıklandı.

EKGYO – Emlak Konut Varlık Kiralama unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

EKGYO – Şirket ile PSGYO arasında 2023’te imzalanan Muğla Bodrum Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işine ilişkin sözleşmenin Tasfiye Protokolü kapsamında karşılıklı olarak sona erdirildiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Çorum Beltaş Enerji arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi Çorum Merkez Bahçelievler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.

ERCB – Fas’ın Marakeş bölgesindeki su krizine çözüm amacıyla şirketin yürüttüğü deniz suyunun arıtılıp iç bölgelere taşınmasını kapsayan stratejik projede, şirketin iş ortağıyla birlikte üstlendiği 76 milyon dolarlık boru üretim ve sevkiyat süreçleri planlandığı şekilde tamamlandığı ve sürecin şirketin de içinde bulunduğu iş ortaklığıyla devam edeceği açıklandı.

GARAN – Bankanın tahsili gecikmiş alacak portföyünün 1,9 milyar TL’lik kısmının VYŞ’lere 252 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

GOKNR – Üç yatırımcı tarafından 2.542.014 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GLCVY – Turkrating tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

KGYO – İstanbul Eyüpsultan’daki bağımsız bölümün 24,7 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

KBORU – Şirketin, DSİ tarafından gerçekleştirilen ihalede 297,5 milyon TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

KTSKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 230 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MEDTR – Şirketin, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Robotik/Tam Otomatik Antineoplastik İlaç Hazırlama Hizmeti konulu ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

MEDTR – Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihalenin 32,6 milyon TL bedelle şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

MMCAS – Ümit Gümüş tarafından 15 milyon TL tutarında sermaye avansının şirket hesabına geçtiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 456 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PGSUS – Mart ayında 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %18 artışla 1,3 milyona, yolcu doluluk oranı 0,7 puan yükselişle %88,1’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %2 düşüşle 1,85 milyona, yolcu doluluk oranı 0,7 puan düşüşle %82,1’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %5 artışla 3,16 milyona, yolcu doluluk oranı 0,2 puan yükselişle %84,5’e yükseldi.

PGSUS – Ocak – Mart döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %15 artışla 3,81 milyona, yolcu doluluk oranı 0,7 puan artışla %90,3’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %5 artışla 6,02 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,2 puan azalışla %84,0’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %9 artışla 9,83 milyona, yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %86,3’e yükseldi.

RNPOL – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

REEDR – Şirketin, L6 ve L7 Sınıfı Araçlar için Motor Sürücü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi projesinin TÜBİTAK tarafından onaylandığı açıklandı.

TRALT – Şirketin, MAPEG tarafından gerçekleştirilen ihalelerde 13 adet IV. Grup arama sahasını toplam 482,7 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

TKNSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

VBTYZ – Şirketin, Neo Portföy VBT Yazılım GSYF’ye 50.000 dolar karşılığı yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 17,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALARK – Şirket sermayesinin 435 milyon TL’den %4,14 oranında 18 milyon TL azalışla 417 milyon TL’ye düşürülmesi Genel Kurul’da onaylandı

13 NİSAN PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 54,20 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,45’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 23,08 – 23,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAPGM – Pusula Portföy tarafından 12,33 – 14,00 TL fiyat aralığından 60.050.738 adet alış ve 114.072.270 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,88’e geriledi.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 5,20 – 5,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 8,67 TL fiyattan geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.134.775 adet pay 22,70 – 22,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Turkey Juice Company tarafından 24,02 TL fiyattan 28.111 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,09’a geriledi.

MACKO – Matchzone tarafından 36,48 TL fiyattan 2.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,91’e yükseldi.

MEKAG – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal tarafından 5,91 – 5,95 TL fiyat aralığından 5.409.144 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,85’e geriledi.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 55,99 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %74,31’e geriledi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,46 – 2,60 TL fiyat aralığından 807.039.519 adet alış ve 695.970.593 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,29’a yükseldi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Bugün genel kurulu olan şirketler: AKSGY, DESA, IZENR, IZMDC, KARTN, MAKTK, SURGY, YEOTK

Kaynak: İnfo Yatırım