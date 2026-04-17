ABD Başkanı Trump’ın arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan arasında sağlanan 10 günlük geçici ateşkes resmen yürürlüğe girdi.

Trump, bölgedeki tansiyonu düşürmeye kararlı görünürken, İran ile kalıcı bir ateşkes ihtimali konusunda da iyimser mesajlar verdi.

GÖZLER S&P VE IMF TOPLANTILARINDA

Ekonomi cephesinde ise bugün Türkiye için oldukça kritik bir gün. S&P Global’in Türkiye Raporu’nu açıklaması beklenirken, yurt içinde TCMB tarafından yayımlanacak piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu enflasyon ve faiz beklentilerine ışık tutacak.

• Büyüme Kaygıları: BBVA Research, Türkiye ekonomisi için öngördüğü yüzde 4’lük GSYİH büyüme tahmini üzerinde aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti.

• Para Politikası: Fed üyesi Miran’ın enflasyon verileri sonrası faiz indirimi beklentilerini aşağı çekebileceği konuşulurken, Fed Başkanı Powell’ın 15 Mayıs’ta sona erecek görev süresi piyasalarda "yeni dönem" senaryolarını tetikliyor.

• Küresel Zirve: Washington’da devam eden IMF – Dünya Bankası Toplantıları (13-18 Nisan), küresel borç stoğu ve büyüme stratejileri açısından takip ediliyor.

BORSA İSTANBUL: YATAY AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Dış dünyadaki jeopolitik yumuşamaya karşın, para politikalarındaki belirsizlikler piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul’un bu sabah güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak S&P raporu ve Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verileri öncesinde "bekle-gör" stratejisini koruyabilir.

Not: 24 Nisan’da yayınlanacak Scope Ratings raporu, Türkiye ekonomisine dair nisan ayının son önemli değerlendirmesi olacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ALVES – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 11 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• AGESA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• ALTNY – Şirketin, 1,2 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 366.000 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• ASTOR – Astor Holding tarafından 59.750.000 adet payın kurumsal yatırımcılara pay başına 187,50 TL fiyattan satıldığı açıklandı.

• AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 115.920.000 adet payın pay başına 3,00 TL fiyattan bir alıcıya TAS’ta satıldığı açıklandı.

• AGHOL – 364 gün vadeli 800 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ALBRK – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 250.000.000 adet paya karşılık 1,5 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• BIOEN – Kantur – Akdaş İnşaat’ın şirkete devrolması suretiyle birleşmesine yönelik bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.

• BORLS – Bor Holding paylarının bir kısmının veya tamamının devrine ilişkin olarak çeşitli yatırımcılar ile yürütülen ön görüşmeler belirli ölçüde somutlaştırıldığı açıklandı.

• ETILR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GENTS – Şirketin, Bolu Mengen’deki üretim tesislerindeki yatırımları için alınan Yatırım Teşvik Belgesi’nin süresinin Ekim 2027’ye uzatıldığı açıklandı.

• GZNMI – Yön Bilgi Sistemlerinin yürüttüğü proje kapsamında yapılan modülün şirket bünyesinde devreye alındığı açıklandı.

• GARAN – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• IHLGM – Şirket bağlı ortaklığı İhlas Madencilik’in sermayesinin 25 milyon TL artırılmasına karar verildiği açıklandı.

• INVEO – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul’e 175,6 milyon TL sermaye avansı verildiği açıklandı.

• KONTR – Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan tarafından 78.518.092 adet payın pay başına 10,00 TL fiyattan satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

• KCHOL – Şirket ve AYGAZ’ın pay sahibi olduğu EYAŞ tarafından 4,3 milyar TL temettü dağıtıldığı açıklandı.

• KAYSE – Şirketin, 5,1 milyar TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• KLPVY – Şirketin, 247,9 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

• KTLEV – Ankara Pursaklar’a şube açıldığı belirtildi.

• KERVN – Danış Otelcilik’in şirket ve SİS Sayılgan aleyhine başlattığı iflas takibine itiraz edilmesi sonrasında yeni duruşma tarihinin 9 Temmuz olduğu açıklandı.

• KGYO – Mimari Konsept Proje çalışmalarına başlandığı ve proje maliyetinin 75 milyon dolar olarak ön görüldüğü açıklandı.

• LIDFA – 183 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• LXGYO – Şirketin, İstanbul Avcılar'da bir taşınmaz ile ilgili olarak Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladığı, arsa sahinine 2,5 milyon dolar ödeme yapılacağı açıklandı.

• MTRKS – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• MACKO – Şirketin, teknoloji altyapısı ve stratejisinde yapay zekayı önceliklendirme kararı aldığı ve bu kapsamda Sahadan platformunun yapay zeka destekli ve kullanıcı deneyimi odaklı bir spor içerik ve veri platformu olarak yeniden yapılandıracağı açıklandı.

• MEYSU – Şirketin, Turquality Marka Destek Programı kapsamına alındığı açıklandı.

• ONCSM – Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından açılan ihalenin şirket tarafından kazanılması kapsamında sözleşmenin 141,1 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

• ODINE – Alper Tunğa Sağu Burak tarafından 21.277.273 adet payın Borsa’da kaydileştirilip satışı kapsamında Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• PNSUT – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• SMRVA – VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• SANFM – Sakarya Hendek 2. OSB’de gerçekleştirilecek yeni fabrika yatırımının tamamlandığı üretime 1 Mayıs itibarıyla kademeli olarak başlamasının planlandığı açıklandı.

• SAHOL – Yakup Sabancı tarafından 3.385.799 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TSKB – Banka ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında 150 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• TRMET – İcra takibi kapsamında İpek ailesine ait ATP Koza Gıda paylarına haciz uygulandığı, bu payların satışı amacıyla düzenlenen ihalelere alacaklı konumundaki Türk Altın Holding katılarak hisseleri alacağa mahsuben devraldığı, ailesinin ilgili şirketlerdeki paydaşlığının sona erdiği açıklandı.

• TATEN – Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu tarafından 33.500.000 adet payın pay başına 12,50 TL fiyattan TAS’ta bir alıcıya satılması kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• TATEN – Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu tarafından 33.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ULUSE – Şirketin, Eaton Elektrik ile ilave makine ve ekipmanın temini için 61 ay süreli kira sözleşmesi yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• YGGYO – Şirket bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji’nin sermayesinin 15,4 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 54,95 – 55,00 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,46’ya yükseldi.

• ARZUM – Aliye Kolbaşı tarafından 3,22 – 3,48 TL fiyat aralığından 17.940.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,01’e geriledi.

• ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,78 – 3,88 TL fiyat aralığından 37.375.188 adet alış ve 37.988.157 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,35’e geriledi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 202.721 adet pay 24,50 – 24,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 41,86 TL fiyattan geri alındı.

• GENIL – Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gümüş tarafından 10,20 TL fiyattan 10.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 66,32’ye geriledi.

• PNLSN – Azimut Portföy tarafından 44,16 TL fiyattan 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 19,80’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• CEMZY – Şirket sermayesinin 402 milyon TL’den yüzde 472,1 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• EUYO – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• EUKYO – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ETYAT – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• MERKO – Şirket sermayesinin 115,1 milyon TL’den yüzde 638,34 oranında bedelsiz olarak 734,9 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• OZYSR – Şirket sermayesinin 103,2 milyon TL’den yüzde 310 oranında bedelsiz olarak 319,9 milyon TL Artışla 423,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ODINE – Şirket sermayesinin 110,5 milyon TL’den yüzde 1.212,22 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• OSTIM – Şirket sermayesinin 590 milyon TL’den yüzde 35 oranında bedelsiz olarak 206,5 milyon TL artışla 796,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• QNBFK – şirket sermayesinin 2 milyar TL’den yüzde 25 oranında bedelli olarak 5000 milyon TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 23.219 adet pay bugün ve Pazartesi Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

• TRILC – Şirket sermayesinin 161,8 milyon TL’den yüzde 540,89 oranında bedelsiz olarak 875,2 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ULUFA – Şirket sermayesinin 540 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 540 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• VAKFN – Şirket sermayesinin 5 milyar TL’den yüzde 20 oranında bedelsiz olarak 1 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.