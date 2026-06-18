Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararının ardından yeni güne temkinli başlıyor. ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakırken, üyelerin yıl sonu faiz beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi "yüksek faiz daha uzun süre" temasını güçlendirdi. Fed'in büyüme tahminlerini aşağı çekmesi ise ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali olarak değerlendirildi.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasında 14 maddelik mutabakat metninin açıklanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımlar risk iştahını destekleyen gelişmeler arasında öne çıkıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları, bölgedeki belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Yurt içinde gözler bugün yayımlanacak PPK toplantı özetine çevrilirken, yatırımcılar TCMB'nin enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin mesajlarını takip edecek. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı da küresel piyasaların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'da ise Fed kararı sonrası küresel piyasalardaki dengeli görünüm ve ABD-İran mutabakatına ilişkin olumlu beklentilerle birlikte yatay başlangıç bekleniyor. BIST 100 endeksinde gün içinde haber akışına bağlı olarak sınırlı volatilite görülebilir. Özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde işlem hacimleri yakından izlenecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da şirketlerin 17 Haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

AKGRT – Mayıs ayında prim üretimi %53 artışla 3,4 milyar TL’ye, Ocak – Mayıs döneminde %39 artışla 18,4 milyar TL’ye yükseldi.

AHGAZ & ENERY – Enerya Ereğli Gaz Dağıtım tarafından Konya Halkapınar Belediyesi ve Ereğli Belediyesi'nden gelen talep üzerine gerçekleştirilen lisans genişleme başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

BORSK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

BEYAZ – Beyaz Baltic ile Leapmotor International arasında hizmet sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BANVT – Denetim kayyımı tedbirinin kaldırıldığı açıklandı.

BJKAS – Şirketin, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ve 2026/2027 sezonu itibarıyla UEFA kaynaklı olası yaptırım risklerinin ortadan kalktığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, TOPCon güneş paneli modülleri için yapılan bağımsız Module Bankability değerlendirmesinin tamamlandığı ve sektör standartlarıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 1,4 milyon dolar tutarında pamuk ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

DURDO – Ofset baskı kapasitesi artırımı kapsamında 4,1 milyon euroluk yatırım kararı alındığı, 615.000 euroluk kısmının peşin olarak ödeneceği, kalan tutar için QNB Leasing firması ile 5 yıl vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

EFOR – Şirket bağlı ortaklığı Efor Gübre tarafından AdBlue üretimine başlanmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde gelen en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde 15,1 milyar TL ile Tona Yapı & Yüksekdağ Gayrimenkul iş ortaklığı tarafından verildiği açıklandı.

ENERY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

GARFA – Yurt dışında 100 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GOKNR – Pay geri alım programının sona erdiği açıklandı.

GLYHO – GPH’nin Mayıs ayında limanlarına gelen gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %2, yolcu hareketlerinin %4 arttığı açıklandı.

GWIND – Tokat’taki RES projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

GEREL – Şirketin ile 10,6 milyon UAE Dirhemi iş aldığı açıklandı.

GESAN – Harmanlı Enerji, Öztürk Power ve Baz Enerji tarafından toplam 26.600.000 adet payın kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satılacağı açıklandı.

HALKB – ABD’de devam eden ceza davasının kesin ve nihai olarak kapandığı açıklandı.

ISFIN – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – 92 gün vadeli 5,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISGSY – Şirketin, Tatilbudur Seyahat’ten 2024 ve 2025 yılı karından 235,0 milyon TL temettü aldığı açıklandı.

KONTR – Şirket payları bugünden itibaren YİP’te işlem görecek.

KCAER – Teknoloji alanında şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

LINK – İhsan Ünal, Ali Gökhan Beltekin, MIATK ve Effective Invest Yatırım’in sahip olduğu toplam 107.010.596 adet payın Borsa’da satışı amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

MIATK – Şirketin, nükleer enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren yabancı şirketlerden biri ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladığı açıklandı.

MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji ile Apar Ride MMC arasında iş birliği ve yazılım lisans sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MARBL – Şirketin, 310.797 dolarlık iş aldığı açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding’in bir start – up firması ile stratejik iş birliğinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

MEDTR – Denizli Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 15,1 milyon TL bedelle şirketin kazandığı açıklandı.

NETAS – Şirketin, 9,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 455 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PCILT – Şirketin bağlı ortaklığı UP İletişim ile Aydınlı Hazır Giyim arasında US Polo Assn. , Pierre Cardin, Cacharel markaları için online medya planlama hizmeti verilmesi konusunda anlaşma imzalandığı açıklandı.

PGSUS – S&P tarafından şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu teyit edildiği, npt görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

PASEU – Pasifik Vagon unvanlı şirketin tescil edildiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 13,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SMRVA – 186 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SISE – Mersin Tarsus'taki, 7 milyon m 2 /yıl brüt üretim kapasiteli kaplamalı cam hattı yatırımının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.

TMSN – Ereğli Tekstil’e ait ve Deniz Bank’a rehinli 500.000 adet halka açık B grubu TMSN payı üzerindeki rehinin banka tarafından kaldırıldığı açıklandı.

TSPOR – Şirketin, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ve 2026/2027 sezonu itibarıyla UEFA kaynaklı olası yaptırım risklerinin ortadan kalktığı açıklandı.

TRALT – İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukuralan Altın Madeni Kırma -Eleme Tesisi için verilen ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin davada mahkemenin ret kararının temyize taşındığı açıklandı.

TCELL – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ULUFA – 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALKLC – Şirket sermayesinin 112 milyon TL’den %1.100 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

ARZUM – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 600 milyon TL nakden artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

BMSTL – Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ENTRA – Şirket sermayesinin 1,8 milyar TL’den %100 bedelsiz ve %19 oranında bedelli artışla 4,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 488.742 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

OSTIM – Şirket sermayesinin 590 milyon TL’den %35 oranında bedelsiz olarak 206,5 milyon TL artışla 796,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

EMPAE

Brüt temettü: 0,1000 TL

Net temettü: 0,0850 TL

Temettü verimi: %0,09

Dağıtım tarihi: 18.06.2026

Kapanış fiyatı: 112,60 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 112,50 TL

BASGZ

Brüt temettü: 2,0000 TL

Net temettü: 1,7000 TL

Temettü verimi: %3,84

Dağıtım tarihi: 18.06.2026

Kapanış fiyatı: 52,15 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 50,15 TL

KRVGD

Brüt temettü: 0,0365 TL

Net temettü: 0,0310 TL

Temettü verimi: %1,23

Dağıtım tarihi: 18.06.2026

Kapanış fiyatı: 2,96 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 2,92 TL

ULKER

Brüt temettü: 5,7328 TL

Net temettü: 4,8729 TL

Temettü verimi: %5,00

Dağıtım tarihi: 19.06.2026

Kapanış fiyatı: 114,66 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 108,93 TL

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 17 Haziran tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

ASTOR – FMR LLC tarafından 265,50 – 281,61 TL fiyat aralığından 1.687.173 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 32,00 – 33,18 TL fiyat aralığından 130.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,15’e yükseldi.

ESCOM – Hasan Yalçın tarafından 5,50 – 6,30 TL fiyat aralığından 14.082.987 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,58’e geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.729 adet pay 17,00 TL fiyattan geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 33,90 TL fiyattan 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,19’a yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.101.953 adet pay 33,54 TL fiyattan geri alındı.

METRO & ATLAS – ATLAS tarafından 8,80 – 8,91 TL fiyat aralığından 12.500 adet METRO payı satılırken, ATLAS’ın METRO’daki payı %1,20’ye geriledi.

METRO & MTRYO – MTRYO tarafından 8,42 – 8,50 TL fiyat aralığından 225.000 adet METRO payı satılırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %1,24’e geriledi.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 5.175.168 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,41’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ARZUM, EUPWR, MHRGY, OZKGY, OZATD, SRVGY, SNGYO, SUMAS, TNZTP

(İNFO YATIRIM)