Yurt içinde ise Nisan ayı ajandası oldukça yoğun seyrediyor; 17 Nisan’da S&P, 24 Nisan’da ise Scope Ratings’in Türkiye’ye ilişkin yayımlayacağı raporlar ile 18 Nisan’daki Dünya Bankası Toplantıları, piyasaların orta vadeli yönü ve makroekonomik görünüm açısından en önemli mihenk taşları olarak takip edilecek.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AAGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel tahsisat tutarının 1,6 katı talep geldiği açıklandı.

ADEL – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ANSGR – Ocak – Mart döneminde prim üretimi %27,5 artışla 29,6 milyar TL’ye yükseldi.

ARDYZ – Şirketin, 2025 HPE Partner Performans Ödülleri kapsamında ödül aldığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 476 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

AKHAN – 3 milyon dolara kadar yönetici sorumluluk sigortasının yapıldığı açıklandı.

AKENR – Şirkete Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde Nisan – Mayıs 2026 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan periyodik bakım çalışmalarına başlandığı, santralde üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verileceği açıklandı.

ANELE – Şirketin, finans kuruluşlarından kullandığı kredilerin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında finans kuruluşlarının mutabakatı ile sürenin 30 Nisan’a uzatıldığı açıklandı.

BEYAZ – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BIOEN – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu bononun ödemesinin zamanında sonuçlanmayacağının öngörüldüğü, TRFBORL126313 ISIN kodlu bono için Tertip/BASK toplantı tarihinin açıklanacağı belirtildi.

CEOEM – Şirketin, 48,9 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

CEOEM – Şirketin, 689,5 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

CWENE – Bayilerin CW Plus Bayisi olarak faaliyet göstereceği açıklandı.

ETILR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ENDAE – Selmin Şenocak Berberoğlu tarafından 842.533 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Defne Önder Bramly tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENPRA – Şirket paylarının POİP’te bugünden itibaren işlem göreceği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında A nkara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun gerçekleştiği, en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde 23 milyar TL olduğu açıklandı.

GUBRF – Şirketin, Yarımca Slowfert tesisi dönüşüm yatırımını tamamladığı açıklandı.

GEREL – 2026 Yılı Renovasyon Projesi kapsamında Preshane Bölümü ve Teknolojik Rollform Dönüşümü sonucunda 2026 yılının kalanı için 200.000 dolar, 2027 yılında 600.000 FAVÖK katkısı, Galvanizhane Modernizasyonu ve Lojistik Altyapı Güçlendirmesi sonucunda 2026 yılı kalanında 180.000 dolar, 2027 yılında 360.000 ek FAVÖK, Kaynakhane hattında Robotik Otomasyon Entesgrasyonu sonucunda 2026 yılı için 280.000 dolar FAVÖK, 2027 yılı için 630.000 dolar FAVÖK, Enerji Maliyetleri Yönetimi ve Çatı GES Yatırımı kapsamında 2026 yılında 190.000 dolar, 2027 yılı için 330.000 dolar 330.000 dolar FAVÖK katkı öngörüldüğü açıklandı.

HATSN – Pekar Grup tarafından 6.625.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

INGRM – Şirketin, 2025 yılı performansı kapsamında, HPE Partner Kick Off 2026 etkinliğinde ödül aldığı açıklandı.

JANTS – Ticaret Bakanlığı tarafından şirkete Dış Ticaret Sermaye Şirketi' statüsü verildiği açıklandı.

KNFRT – Şirketin %50 bağlı ortaklığı İşlek Soğuk Hava Deposu Paketleme’nin unvanının Konfrut Çukurova Tarım olarak değiştirildiği açıklandı.

LIDFA – 344 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

MGROS – Mart ayında 13 adet Migros, 2 Adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ile toplam 17 mağaza açıldığı belirtildi.

METRO – Pay geri alım programının başlatılmasına, 10.000.000 adet paya karşılık 65 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

MEDTR – Şirket tarafından Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağlandığı açıklandı.

PNLSN – Şirketin, 3,1 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

POLHO – Bitlis Ailesi tarafından şirketin %77,73 oranındaki paylarını Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri’ne devretmek üzere anlaşmaya varılıp sözleşme imzalanması sonrasında, Rekabet Kurulu’nun devre izin verdiği açıklandı.

SELVA – Saha Kurumsal ile Kredi Derecelendirme Sözleşmesi’nin bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

TUCLK – Aslı Kömürcü tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TUKAS – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

TURSG – Ocak – Mart döneminde prim üretimi %30 artışla 53,8 milyar TL’ye yükseldi.

YYAPI – YİP’te işlem gören şirket paylarının üst pazarda yer alması için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YIGIT – Şirketin, 13 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ZERGY – Şirketin, İzmit’te geliştireceği projede yapı ruhsatı aldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.404 adet pay 5,70 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 11,00 TL fiyattan 222.008 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,73’e yükseldi.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 6,90 TL fiyattan geri alındı.

FORTE – Yönetim Kurulu Başkanı Ali Celal Asil tarafından 106,50 – 107,30 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %27,71’e geriledi.

FRIGO – Geri alınan 1.000.000 adet pay 10,05 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 6,0 milyon TL gelir elde edildi.

KRDMA – Azimut Portföy tarafından 29,80 TL fiyattan 225.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki, payı %5,08’e yükseldi.

ISKPL – Alnus Yatırım tarafından 16,45 TL fiyattan 25.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,60’a geriledi.

ISKPL – Atlas Portföy tarafından 16,45 TL fiyattan 25.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,36’ya yükseldi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 8,80 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,63’e geriledi.

KTSKR – Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 80,60 - 80,68 TL fiyat aralığından 480.331 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,85’e geriledi.

LKMNH – Yusuf Tülek tarafından 14,83 – 14,93 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.

MARTI – A1 Capital Portföy tarafından 141.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,54’e yükseldi.

METRO & MEPET – MEPET tarafından 5,82 – 6,07 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet METRO payı alınırken, MEPET’in METRO’daki payı %0,37’ye yükseldi.

NTHOL – Hande Tibuk tarafından 40,10 – 40,20 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,16’ya yükseldi.

RYGYO – DalaL Street tarafından 29,60 – 29,76 TL fiyat aralığından 70.250 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

BMSTL – Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

HLGYO – Şirket sermayesinin 3,8 milyar TL’den %56,2 oranında kar payından bedelsiz olarak 2,2 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacak.

KLYPV – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.