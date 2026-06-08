Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi Orta Doğu'daki tansiyonu yeniden yükseltirken, bölgedeki gelişmeler risk iştahını baskılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının ardından Tahran yönetimine müzakere çağrısında bulunurken, İsrail ordusu da İran'ın çeşitli bölgelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Öte yandan ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, ekonominin güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti. Verilerin ardından Trump, Fed'in faiz artırmasının yanlış olacağını savunurken, piyasalarda para politikasına ilişkin beklentiler yakından takip ediliyor.

Yurt içinde ise mayıs ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TÜFE aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak açıklandı. Enflasyondaki görünüm, faiz ve piyasa beklentileri açısından önemini koruyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına yönelik düzenleme değişikliği de yatırımcıların gündeminde yer aldı. Yeni düzenleme ile bazı paylar fiili dolaşım oranı hesaplamasında kapsam dışı bırakılacak.

Küresel tarafta ayrıca IATA'nın hava yolu şirketleri için 2026 yılı net kar beklentisini yaklaşık yarı yarıya düşürmesi dikkat çekti. Kurum, artan yakıt maliyetlerinin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Bugün piyasalarda ABD'de açıklanacak CB tüketici güven endeksi takip edilirken, yatırımcıların gözü aynı zamanda 15-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde olacak.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Şirketlerin 5 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdikleri açıklamalardan derlenen duyurular şu şekilde;

AGESA – Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %46 artışla 12,7 milyar TL’ye yükseldi.

AKFIS – Hatay Şehir Hastanesi Yapım İşi ihalesine katılım sağlandığı açıklanması sonrasında en düşük teklifin başka bir kurum tarafından verildiği açıklandı.

AKHAN – Şirketin, Gana’ya 34,3 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdiği açıklandı.

ALBRK – 91 gün vadeli 3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ALKIM – Şirketin, fiziki pay senetlerini teslim edecek hak sahiplerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvuru için son tarihinin 6 Eylül 2026 olduğunu hatırlattığı açıklandı.

ALTNY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

ANSGR – Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %24,9 artışla 45,9 milyar TL’ye yükseldi.

ARSAN – ISCTR tarafından ihale edilen 413 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin Arsan Varlık tarafından kazanıldığı açıklandı.

AVTUR – Hasan Güner tarafından 1.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BASGZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

BESTE – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BIENY – 539 gün vadeli 200 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

BRISA – 238 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

BRYAT – Şirketin, fiziki pay senetlerini teslim edecek hak sahiplerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvuru için son tarihin 6 Eylül 2026 olduğu açıklandı.

BJKAS – Şirketin, Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.

CWENE – Şirket ile ABD’de faaliyet gösteren bir firma arasında iki yıl süreli bir lisans anlaşması imzalandığı açıklandı.

CCOLA – Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmada şirkete idari para cezası verilmediği açıklandı.

CLEBI – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri’ni devralarak gerçekleştirdiği kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescil edilerek tamamlandığı açıklandı.

CVKMD – Şirketin, üretim faaliyetlerine yönelik kurumlar vergisi oranını %12,5 olarak belirleyen yasal düzenlemenin Sarıalan Altın İşletmesi ve bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in Harmancık Krom İşletmesi için de uygulanabilir olduğu, düzenlemenin 2027’den itibaren efektif vergi yükü ve net karlılığı olumlu etkilemesinin beklendiği açıklandı.

EBEBK – Mayıs ayında mağaza ve e – ticaret kanallarından yapılan ürün satışının geçen yılın aynı dönemine göre %27 yükseldiği açıklandı.

EBEBK – Ocak – Mayıs döneminde mağaza ve e – ticaret kanallarından yapılan ürün satışının geçen yılın aynı dönemine göre %22 yükseldiği açıklandı.

ERCB – 131 gün vadeli 114 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

FRIGO – Şirketin, tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında doğrudan yürüttüğü enginar üretimini yeni dönemden itibaren durdurup sözleşmeli üretim modeliyle devam etme, mevcut şeftali ve erik plantasyon yatırımlarını sürdürme ve yeni yatırım kararlarını piyasa koşullarına göre değerlendirme kararı aldığı açıklandı.

GEDIK – Ichain tarafından kripto varlık ve DeFi alanındaki büyüme stratejisi kapsamında, Misyon Kripto'nun sermaye artırımına katılma kararı alındığı açıklandı.

IZENR – Planlı bakım çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

KAYSE – FD Tohum Sanayi ile ortaklık anlaşması yapılmasına yönelik yürütülen görüşmelerin sonlandırıldığı açıklandı.

LIDFA – 182 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

MEDTR – İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihalenin 10,4 milyon TL bedelle şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

OBAMS – Şirketin, faaliyetlerini geliştirmek ve operasyonel etkinliği artırmak amacıyla Gaziantep’te “Nizip Caddesi Şubesi”ni açtığı ve şubenin tescil edilerek ilan edildiği açıklandı.

QNBTR – 182 gün vadeli 1,7 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 390 gün vadeli 40 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Banka tarafından 5,0 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağın VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

SISE – 20 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

SOKM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,8 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, futbolcuya 3 yılda 5,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma imzalandığı, futbolcuya 3 yılda 7,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

ZERGY – Kocaeli Başiskele’deki taşınmaz üzerinde proje geliştirilmesine yönelik olarak ilgili taraflarla prensip anlaşmasına varıldığı, planlanan proje kapsamında şirkete ait payın toplam büyüklüğünün 2,5 milyar TL beklendiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

DERHL – Şirket sermayesinin 197,3 milyon TL’den %401,4 oranında bedelsiz olarak 791,9 milyon TL artışla 989,2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

SMRVA

Brüt temettü: 0,1882 TL

Net temettü: 0,1600 TL

Temettü verimi: %1,20

Dağıtım tarihi: 08.06.2026

Kapanış fiyatı: 15,65 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 15,46 TL

SKBNK

Brüt temettü: 0,0640 TL

Net temettü: 0,0544 TL

Temettü verimi: %0,50

Dağıtım tarihi: 08.06.2026

Kapanış fiyatı: 12,77 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 12,71 TL

YAPRK

Brüt temettü: 0,0250 TL

Net temettü: 0,0213 TL

Temettü verimi: %0,19

Dağıtım tarihi: 10.06.2026

ATATP

Brüt temettü: 1,0000 TL

Net temettü: 0,8500 TL

Temettü verimi: %0,43

Dağıtım tarihi: 10.06.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Şirketlerin 5 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alış-satış bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde;



AKSA – Akkök Holding tarafından 10,53 – 10,95 TL fiyat aralığından 3.000.000 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %40,03’e geriledi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 31,00 – 31,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

DSTKF – Tera Portföy tarafından 9.000 adet alış ve 53.811 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

DITAS – Bulls Portföy tarafından 10.415.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,13’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,71 – 8,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEPO – Nuri Nasır tarafından 19,40 – 19,44 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,04’e geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 15,25 – 15,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

HEDEF – Pusula Portföy tarafından 102,90 – 108,00 TL fiyat aralığından 1.184.028 adet alış ve 175.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,08’e yükseldi.

IHLAS – Bank of America Corporation tarafından 2,07 – 2,13 TL fiyat aralığından 10.925.709 adet alış ve 18.058.512 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,75’e geriledi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 38,10 – 38,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAMAT – Ali Yıldırım tarafından 6,40 – 6,69 TL fiyat aralığından 755.370 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,04’e yükseldi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 67.030.274 adet alış ve 8.075.429 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,01’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: DARDL, DENGE, OBAMS, ULKER

Kaynak: İnfo Yatırım