Karar kapsamında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesildi. Brisa'yı 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental takip etti. Ayrıca Hankook'a 361 milyon lira, Pirelli'ye 292 milyon lira, Prometeon'a 206 milyon lira ve Michelin'e 185 milyon lira ceza uygulandı.

REKABET İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada, rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine ilişkin uyumlu eylemler, iş gücü piyasalarına yönelik rekabete hassas bilgi paylaşımı ve çalışan ayartmama uygulamaları incelendi. Ayrıca üreticilerin bayilere yönelik yeniden satış fiyatı belirleme girişimleri ile bölge ve müşteri kısıtlamaları da rekabet ihlali kapsamında değerlendirildi.

BAYİ SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda şirketlerin bayi sistemlerinde de değişikliğe gitmesi gerekecek. Buna göre, bayilere gönderilen fiyat listeleri filigranlı olacak, fiyat duyuruları toplu şekilde paylaşılmayacak ve bayiler sistemlere yalnızca kendilerine ait kullanıcı hesaplarıyla erişebilecek.

Kaynak: Dünya