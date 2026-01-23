İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Yontunç'un, soruşturma kapsamında "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, yurt dışında olduğu için gözaltı işleminin daha önce yapılamadığı öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddeden Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı. Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Havaliman'nda gözaltına alınan Esat Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Esat Yontunç, "fuhuşa teşvik etmek" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.