Şirket tarafından 16 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, hisse başına brüt 0,00770 TL ve net 0,00770 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği bildirildi.

KAP'ta yer alan bilgilere göre, söz konusu temettü ödemesinde hak kullanım tarihi 23 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Böylece SVGYO pay sahipleri, belirlenen tarihte hisse başına 0,00770 TL nakit kâr payı alma hakkı elde edecek.

SVGYO hisseleri yazım sırasında yüzde 0,38 düşerek 20.86 TL’den işlem gördü.

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