Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel karlılığında ve satış gelirlerinde muazzam bir büyüme kaydederek piyasaları şaşırttı.

SATIŞLAR KATLANDI, KARLILIK ŞAHLANDI

Yayımlanan 2026/3 özet finansal raporuna göre SDTTR, ana faaliyet kalemlerinde üç haneli büyüme rakamlarına ulaştı:

Satış Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre %127 artarak 506,8 milyon TL’ye yükseldi.

Brüt Kar: %131 artışla 202,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK Patlaması: Şirketin en dikkat çeken başarısı operasyonel karlılıkta oldu. FAVÖK, tam %2.299 artarak 140,1 milyon TL seviyesine ulaştı.

ZARARDAN KARA GEÇİŞ TAMAMLANDI

2025 yılının ilk çeyreğinde 77,8 milyon TL net dönem zararı açıklayan şirket, 2026’nın aynı döneminde 13,9 milyon TL net kar elde ederek güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Net parasal pozisyon kayıplarının ciddi oranda azalması, bu karlılıkta önemli bir rol oynadı.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ VE BORÇ YAPISI

Şirketin varlık yapısında durağan varlıklar 1,7 milyar TL'ye (%12 artış) yükselirken, toplam varlıklar 4,5 milyar TL seviyesindeki yatay seyrini korudu.

Net Borç: Yatırımlar ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda %172 artarak 424,1 milyon TL'ye yükseldi.

Özkaynaklar: Hafif bir artışla 2,69 milyar TL seviyesine ulaştı.

SDTTR hisseleri haftalık bazda yüzde 0,59 yükseldi. Hisseler kapanışı 219.8 TL’den yaptı.

