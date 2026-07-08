Son 1 ayda yatırımcısının parasını en çok katlayan hisseler belli oldu. 20 bin, 50 bin ve 100 bin TL yatıranların parası ne kadar oldu? İşte detaylı liste!
Borsa İstanbul'da son 1 ayda bazı hisseler yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde kazandırarak parayı iki kattan fazla artırdı. Zirvedeki hisseye 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası 212 bin 300 TL'ye yükselirken, 50 bin TL ve 20 bin TL ile yatırım yapanlar da dikkat çeken getiriler elde etti. İşte son 1 ayda parasını en çok katlayan hisseler...
20 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|20.000 TL Bugün
|INFO
|%112,30
|2,12 kat
|42.460 TL
|SELEC
|%108,86
|2,09 kat
|41.772 TL
|KOCMT
|%90,55
|1,91 kat
|38.110 TL
|BRMEN
|%76,57
|1,77 kat
|35.314 TL
|BIGEN
|%62,92
|1,63 kat
|32.584 TL
50 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|50.000 TL Bugün
|INFO
|%112,30
|2,12 kat
|106.150 TL
|SELEC
|%108,86
|2,09 kat
|104.430 TL
|KOCMT
|%90,55
|1,91 kat
|95.275 TL
|BRMEN
|%76,57
|1,77 kat
|88.285 TL
|BIGEN
|%62,92
|1,63 kat
|81.460 TL
100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|100.000 TL Bugün
|INFO
|%112,30
|2,12 kat
|212.300 TL
|SELEC
|%108,86
|2,09 kat
|208.860 TL
|KOCMT
|%90,55
|1,91 kat
|190.550 TL
|BRMEN
|%76,57
|1,77 kat
|176.570 TL
|BIGEN
|%62,92
|1,63 kat
|162.920 TL
Not: Hesaplamalar son 1 aylık fiyat değişimleri esas alınarak teorik olarak hazırlanmıştır. Komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmamıştır.
SON 1 AYDA PARASINI EN ÇOK HANGİ HİSSELER KAZANDIRDI?
Son 1 aylık performansa göre bazı hisseler yatırımcısına dikkat çeken getiriler sağladı. İşte Borsa İstanbul'da son 1 ayın en çok kazandıran 30 hissesi:
|Sıra
|Hisse
|Getiri
|Kaça Katladı?
|1
|INFO
|%112,30
|2,12 kat
|2
|SELEC
|%108,86
|2,09 kat
|3
|KOCMT
|%90,55
|1,91 kat
|4
|BRMEN
|%76,57
|1,77 kat
|5
|BIGEN
|%62,92
|1,63 kat
|6
|DSTKF
|%56,45
|1,56 kat
|7
|ATSYH
|%55,67
|1,56 kat
|8
|ISKUR
|%55,66
|1,56 kat
|9
|ARMGD
|%53,86
|1,54 kat
|10
|SKBNK
|%49,06
|1,49 kat
|11
|PRZMA
|%48,22
|1,48 kat
|12
|GUNDG
|%46,66
|1,47 kat
|13
|ATEKS
|%44,68
|1,45 kat
|14
|MRSHL
|%40,92
|1,41 kat
|15
|SEKUR
|%40,45
|1,40 kat
|16
|BIGTK
|%38,48
|1,38 kat
|17
|DAGI
|%36,73
|1,37 kat
|18
|ISBTR
|%35,56
|1,36 kat
|19
|AKFIS
|%35,52
|1,36 kat
|20
|EUKYO
|%35,28
|1,35 kat
|21
|HEDEF
|%33,60
|1,34 kat
|22
|KRONT
|%32,90
|1,33 kat
|23
|IEYHO
|%32,85
|1,33 kat
|24
|QNBFK
|%31,25
|1,31 kat
|25
|KARTN
|%31,13
|1,31 kat
|26
|ISGYO
|%30,69
|1,31 kat
|27
|TEHOL
|%30,04
|1,30 kat
|28
|TDGYO
|%29,65
|1,30 kat
|29
|MOGAN
|%27,93
|1,28 kat
|30
|ETYAT
|%25,25
|1,25 kat
İLK 10 HİSSEDE YÜZDE 49'UN ÜZERİNDE GETİRİ
Son 1 aylık performansa göre INFO hissesi yüzde 112,30 yükselerek yatırımcısının parasını 2,12 katına çıkardı ve listenin ilk sırasında yer aldı.
Onu yüzde 108,86 getiriyle SELEC, yüzde 90,55 yükselişle ise KOCMT takip etti.
İlk 10 sırada yer alan hisselerin tamamı yatırımcısına yaklaşık yüzde 49 veya üzerinde kazanç sağladı.
YÜKSEK GETİRİ YÜKSEK RİSK ANLAMINA DA GELEBİLİR
Son 1 ayda yaşanan yükselişler dikkat çekse de, hisse senedi piyasalarında geçmiş performans gelecekte aynı kazancın elde edileceği anlamına gelmez. Fiyatlar şirket haberleri, finansal sonuçlar ve piyasa koşullarına bağlı olarak yükselip düşebilir.
Bu nedenle yatırım kararı verirken yalnızca son dönemdeki fiyat artışlarına değil, şirketlerin finansal yapısına ve risk seviyesine de dikkat edilmesi önem taşıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.