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Son 1 ayda yatırımcısının parasını en çok katlayan hisseler belli oldu. 20 bin, 50 bin ve 100 bin TL yatıranların parası ne kadar oldu? İşte detaylı liste!

Borsa İstanbul'da son 1 ayda bazı hisseler yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde kazandırarak parayı iki kattan fazla artırdı. Zirvedeki hisseye 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası 212 bin 300 TL'ye yükselirken, 50 bin TL ve 20 bin TL ile yatırım yapanlar da dikkat çeken getiriler elde etti. İşte son 1 ayda parasını en çok katlayan hisseler...

20 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 20.000 TL Bugün
INFO %112,30 2,12 kat 42.460 TL
SELEC %108,86 2,09 kat 41.772 TL
KOCMT %90,55 1,91 kat 38.110 TL
BRMEN %76,57 1,77 kat 35.314 TL
BIGEN %62,92 1,63 kat 32.584 TL

50 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 50.000 TL Bugün
INFO %112,30 2,12 kat 106.150 TL
SELEC %108,86 2,09 kat 104.430 TL
KOCMT %90,55 1,91 kat 95.275 TL
BRMEN %76,57 1,77 kat 88.285 TL
BIGEN %62,92 1,63 kat 81.460 TL

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 100.000 TL Bugün
INFO %112,30 2,12 kat 212.300 TL
SELEC %108,86 2,09 kat 208.860 TL
KOCMT %90,55 1,91 kat 190.550 TL
BRMEN %76,57 1,77 kat 176.570 TL
BIGEN %62,92 1,63 kat 162.920 TL

Not: Hesaplamalar son 1 aylık fiyat değişimleri esas alınarak teorik olarak hazırlanmıştır. Komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmamıştır.

Son 1 ayda parasını 2 katına çıkaran var! En çok kazandıran hisseler, Görsel 1

SON 1 AYDA PARASINI EN ÇOK HANGİ HİSSELER KAZANDIRDI?

Son 1 aylık performansa göre bazı hisseler yatırımcısına dikkat çeken getiriler sağladı. İşte Borsa İstanbul'da son 1 ayın en çok kazandıran 30 hissesi:

Sıra Hisse Getiri Kaça Katladı?
1 INFO %112,30 2,12 kat
2 SELEC %108,86 2,09 kat
3 KOCMT %90,55 1,91 kat
4 BRMEN %76,57 1,77 kat
5 BIGEN %62,92 1,63 kat
6 DSTKF %56,45 1,56 kat
7 ATSYH %55,67 1,56 kat
8 ISKUR %55,66 1,56 kat
9 ARMGD %53,86 1,54 kat
10 SKBNK %49,06 1,49 kat
11 PRZMA %48,22 1,48 kat
12 GUNDG %46,66 1,47 kat
13 ATEKS %44,68 1,45 kat
14 MRSHL %40,92 1,41 kat
15 SEKUR %40,45 1,40 kat
16 BIGTK %38,48 1,38 kat
17 DAGI %36,73 1,37 kat
18 ISBTR %35,56 1,36 kat
19 AKFIS %35,52 1,36 kat
20 EUKYO %35,28 1,35 kat
21 HEDEF %33,60 1,34 kat
22 KRONT %32,90 1,33 kat
23 IEYHO %32,85 1,33 kat
24 QNBFK %31,25 1,31 kat
25 KARTN %31,13 1,31 kat
26 ISGYO %30,69 1,31 kat
27 TEHOL %30,04 1,30 kat
28 TDGYO %29,65 1,30 kat
29 MOGAN %27,93 1,28 kat
30 ETYAT %25,25 1,25 kat

İLK 10 HİSSEDE YÜZDE 49'UN ÜZERİNDE GETİRİ

Son 1 aylık performansa göre INFO hissesi yüzde 112,30 yükselerek yatırımcısının parasını 2,12 katına çıkardı ve listenin ilk sırasında yer aldı.

Onu yüzde 108,86 getiriyle SELEC, yüzde 90,55 yükselişle ise KOCMT takip etti.

İlk 10 sırada yer alan hisselerin tamamı yatırımcısına yaklaşık yüzde 49 veya üzerinde kazanç sağladı.

Son 1 ayda parasını 2 katına çıkaran var! En çok kazandıran hisseler, Görsel 2

YÜKSEK GETİRİ YÜKSEK RİSK ANLAMINA DA GELEBİLİR

Son 1 ayda yaşanan yükselişler dikkat çekse de, hisse senedi piyasalarında geçmiş performans gelecekte aynı kazancın elde edileceği anlamına gelmez. Fiyatlar şirket haberleri, finansal sonuçlar ve piyasa koşullarına bağlı olarak yükselip düşebilir.

Bu nedenle yatırım kararı verirken yalnızca son dönemdeki fiyat artışlarına değil, şirketlerin finansal yapısına ve risk seviyesine de dikkat edilmesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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