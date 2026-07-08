Borsa İstanbul'da son 1 ayda bazı hisseler yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde kazandırarak parayı iki kattan fazla artırdı. Zirvedeki hisseye 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parası 212 bin 300 TL'ye yükselirken, 50 bin TL ve 20 bin TL ile yatırım yapanlar da dikkat çeken getiriler elde etti. İşte son 1 ayda parasını en çok katlayan hisseler...

20 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 20.000 TL Bugün INFO %112,30 2,12 kat 42.460 TL SELEC %108,86 2,09 kat 41.772 TL KOCMT %90,55 1,91 kat 38.110 TL BRMEN %76,57 1,77 kat 35.314 TL BIGEN %62,92 1,63 kat 32.584 TL

50 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 50.000 TL Bugün INFO %112,30 2,12 kat 106.150 TL SELEC %108,86 2,09 kat 104.430 TL KOCMT %90,55 1,91 kat 95.275 TL BRMEN %76,57 1,77 kat 88.285 TL BIGEN %62,92 1,63 kat 81.460 TL

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Hisse Getiri Kaça Katladı? 100.000 TL Bugün INFO %112,30 2,12 kat 212.300 TL SELEC %108,86 2,09 kat 208.860 TL KOCMT %90,55 1,91 kat 190.550 TL BRMEN %76,57 1,77 kat 176.570 TL BIGEN %62,92 1,63 kat 162.920 TL

Not: Hesaplamalar son 1 aylık fiyat değişimleri esas alınarak teorik olarak hazırlanmıştır. Komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmamıştır.

SON 1 AYDA PARASINI EN ÇOK HANGİ HİSSELER KAZANDIRDI?

Son 1 aylık performansa göre bazı hisseler yatırımcısına dikkat çeken getiriler sağladı. İşte Borsa İstanbul'da son 1 ayın en çok kazandıran 30 hissesi:

Sıra Hisse Getiri Kaça Katladı? 1 INFO %112,30 2,12 kat 2 SELEC %108,86 2,09 kat 3 KOCMT %90,55 1,91 kat 4 BRMEN %76,57 1,77 kat 5 BIGEN %62,92 1,63 kat 6 DSTKF %56,45 1,56 kat 7 ATSYH %55,67 1,56 kat 8 ISKUR %55,66 1,56 kat 9 ARMGD %53,86 1,54 kat 10 SKBNK %49,06 1,49 kat 11 PRZMA %48,22 1,48 kat 12 GUNDG %46,66 1,47 kat 13 ATEKS %44,68 1,45 kat 14 MRSHL %40,92 1,41 kat 15 SEKUR %40,45 1,40 kat 16 BIGTK %38,48 1,38 kat 17 DAGI %36,73 1,37 kat 18 ISBTR %35,56 1,36 kat 19 AKFIS %35,52 1,36 kat 20 EUKYO %35,28 1,35 kat 21 HEDEF %33,60 1,34 kat 22 KRONT %32,90 1,33 kat 23 IEYHO %32,85 1,33 kat 24 QNBFK %31,25 1,31 kat 25 KARTN %31,13 1,31 kat 26 ISGYO %30,69 1,31 kat 27 TEHOL %30,04 1,30 kat 28 TDGYO %29,65 1,30 kat 29 MOGAN %27,93 1,28 kat 30 ETYAT %25,25 1,25 kat

İLK 10 HİSSEDE YÜZDE 49'UN ÜZERİNDE GETİRİ

Son 1 aylık performansa göre INFO hissesi yüzde 112,30 yükselerek yatırımcısının parasını 2,12 katına çıkardı ve listenin ilk sırasında yer aldı.

Onu yüzde 108,86 getiriyle SELEC, yüzde 90,55 yükselişle ise KOCMT takip etti.

İlk 10 sırada yer alan hisselerin tamamı yatırımcısına yaklaşık yüzde 49 veya üzerinde kazanç sağladı.

YÜKSEK GETİRİ YÜKSEK RİSK ANLAMINA DA GELEBİLİR

Son 1 ayda yaşanan yükselişler dikkat çekse de, hisse senedi piyasalarında geçmiş performans gelecekte aynı kazancın elde edileceği anlamına gelmez. Fiyatlar şirket haberleri, finansal sonuçlar ve piyasa koşullarına bağlı olarak yükselip düşebilir.

Bu nedenle yatırım kararı verirken yalnızca son dönemdeki fiyat artışlarına değil, şirketlerin finansal yapısına ve risk seviyesine de dikkat edilmesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.