Nasdaq'ta işlem gören depo robotik şirketi Symbotic (NASDAQ: SYM), analist camiasında net bir yön bulamıyor. Şirketi takip eden 16 analistin yarısından fazlası hisseyi tutmayı ya da satmayı önerirken yalnızca 6'sı alım tavsiyesi veriyor.

Hedef Fiyat ile Piyasa Arasında 20 Puanlık Makas

Konsensüs hedef fiyat 64,62 dolar seviyesinde bulunuyor. Hisse bugün 53,59 dolardan açıldı; bu da mevcut fiyat ile hedef arasında yaklaşık yüzde 20'lik bir potansiyele işaret ediyor.

Analistler Aynı Fikirde Değil

Son haftalarda gelen analist kararları farklı yönlere işaret etti. Needham & Company hedef fiyatını 75 dolara yükselterek alım tavsiyesini korudu. Buna karşın Wall Street Zen hisseyi "al"dan "tut"a indirdi. DA Davidson ise 57 dolarlık hedefle temkinli duruşunu sürdürüyor.

Yöneticiler Hisse Satıyor

Şirket içinden gelen satışlar yatırımcıların radarına girdi. Nisan ayının ilk haftasında iki yönetim kurulu üyesi yaklaşık 214.000 dolarlık hisse sattı. Son üç ayda içeriden gerçekleştirilen toplam satış 10,3 milyon doları aştı.

Beklentilerin Altında Kalan Çeyrek

Finansallara bakıldığında tablo henüz güçlü değil. Şirket son çeyrekte beklentilerin altında kaldı; hisse başına 0,08 dolarlık konsensüse karşı yalnızca 0,02 dolar kazanç açıkladı. Gelir ise 630 milyon dolarla yıllık bazda yüzde 29 arttı. Analistler yıl geneli için hisse başına 0,13 dolar öngörüyor.

Symbotic Ne Yapıyor?

Şirket, büyük perakendecilerin ve lojistik firmaların dağıtım merkezlerini otomatize etmek için kullandığı otonom depo robotları ve yapay zeka destekli depolama sistemleri geliştiriyor.

Bu haber, kamuya açık analist raporları ve şirket açıklamalarına dayanılarak derlenmiştir.