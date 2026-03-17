TCMB, resmi sitesinde Açık Bankacılık hizmetlerinin yeni özelliklerine ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Duyuruda, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık hizmetleri sunulmasını sağlayan Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri’nin (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü kullanıma sunularak yeni özelliklerin devreye alındığı belirtildi.

Yeni sürümle birlikte hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamının genişletildiği, kart bilgi ve hareketlerine ilişkin kapsamlı özelliklerin eklendiği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcıların finansal işlemlerini daha kolay ve güvenli şekilde yönetebilmesine yönelik önemli iyileştirmeler yapılmış, eklenen ileri tarihli ödeme emri başlatma ve düzenli ödeme emri başlatma hizmetleri ile planlı ve düzenli ödeme imkanları desteklenmiştir. Ayrıca hizmetlerin güvenliği ve işleyişi daha da güçlendirilirken, paydaşların entegrasyon süreçleri kolaylaştırılmıştır. Açık Bankacılık hizmetleri, çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacaktır."

Duyuruda, yeni özelliklerle birlikte bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunduğu finansal hizmetlerde esnekliğin artırılması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak fırsatların oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

İleri tarihli ve düzenli ödeme emirlerinin ÖHVPS üzerinden sağlanması ile son kullanıcı deneyiminin güçleneceği aktarılan duyuruda, kart verilerinin hesap bilgilerine eklenmesi ile kullanıcılara daha bütüncül bir finansal görünüm sunulacağı bildirildi.

Duyuruda, bu kapsamda, ÖHVPS katılımcıları için yeni iş ve ürün modellerinin geliştirilmesine de olanak sağlanmasının beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"TCMB ve BKM işbirliğiyle ve tüm paydaşların hızlı entegrasyonuyla hayata geçirilen Açık Bankacılık ekosistemi, 16,4 milyon kullanıcıya ve günlük ortalama 12,3 milyon işlem hacmine ulaşmıştır. Halen 53 katılımcısı bulunan Açık Bankacılık altyapısının yeni eklenen özelliklerle birlikte ülkemizde ödeme sistemlerinin etkinliğini artıracağı ve finansal inovasyonun geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."