Gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan Testo Taylan, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan bir fenomendir.

1998 doğumlu olan Danyıldız, aslen İzmirlidir. Uzun süredir Ankara’da yaşamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.

NASIL ÜNLÜ OLDU?

Testo Taylan, özellikle YouTube ve Instagram’da paylaştığı videolarla dikkat çekti.

Fitness içeriklerinin yanı sıra farklı yaşam tarzlarına sahip kişileri konuk ettiği “ev ziyaretleri” ve sosyal deney videoları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Sokak röportajları ve sıra dışı içerik kurguları, fenomenin kısa sürede popüler olmasını sağladı.

NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde; 'SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Testo Taylan hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmanın, paylaşılan bazı içerikler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve "müstehcenlik" suçlamasıyla yürütüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan fenomen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.