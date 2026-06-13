Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla internet ortamında faaliyet gösteren ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale getirildi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI DA KAPSAMA DAHİL

Açıklamada, internet ortamında faaliyet gösteren ilan platformlarının EİDS sistemine entegre edildiği ve yayımlanan ilanlarda doğrulama işlemlerinin zorunlu olduğu ifade edildi. Söz konusu düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı vurgulandı.

Bakanlık, EİDS düzenlemelerine aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları nedeniyle META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne toplam 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

EMLAK VE GALERİ İŞLETMELERİNE UYARI

Ticaret Bakanlığı, emlak ve galeri işletmelerinin idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için sosyal medya platformlarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları gerektiğini belirtti. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Bakanlık açıklamasında vatandaşlara da uyarıda bulunularak, gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması, yetkisiz kişiler tarafından ilan verilmesi ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yer alan doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.