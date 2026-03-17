TMSF tarafından yayımlanan ilana göre, satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlük; şirketin mal, hak ve varlıklarının yanı sıra tüm sözleşmelerini ve MARKA değerini kapsıyor. Baklavacı Faruk Güllü markasının yeni sahibini belirleyecek olan ihale için muhammen bedel 223 milyon TL olarak açıklandı.

İHALE 8 NİSAN’DA GERÇEKLEŞECEK

Sektörün köklü markalarından biri olan işletmenin satışına ilişkin takvim de netleşti:

İhale Tarihi: 8 Nisan 2026

Kapsam: Marka hakları, üretim tesislerindeki varlıklar, mevcut sözleşmeler ve ticari unsurların tamamı.

Detaylar: İhaleye katılım şartları ve sürece dair teknik ayrıntıların TMSF tarafından duyurulmaya devam edeceği belirtildi.

2016 YILINDA KAYYIM ATANMIŞTI

Güllüoğlu Baklavaları, 2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında; "terör örgütünün finansmanı", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla el konulan şirketler arasında yer almıştı. O tarihten bu yana TMSF denetimindeki kayyım heyeti tarafından yönetilen şirketin satışı, markanın geleceği adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

