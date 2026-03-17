Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılından bu yana kayyım yönetiminde bulunan Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıkları satışa çıkardı. Kamuoyunda "Baklavacı Faruk Güllü" markasıyla bilinen ticari ve iktisadi bütünlük için ihale süreci resmen başladı.
TMSF tarafından yayımlanan ilana göre, satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlük; şirketin mal, hak ve varlıklarının yanı sıra tüm sözleşmelerini ve MARKA değerini kapsıyor. Baklavacı Faruk Güllü markasının yeni sahibini belirleyecek olan ihale için muhammen bedel 223 milyon TL olarak açıklandı.
İHALE 8 NİSAN’DA GERÇEKLEŞECEK
Sektörün köklü markalarından biri olan işletmenin satışına ilişkin takvim de netleşti:
İhale Tarihi: 8 Nisan 2026
Kapsam: Marka hakları, üretim tesislerindeki varlıklar, mevcut sözleşmeler ve ticari unsurların tamamı.
Detaylar: İhaleye katılım şartları ve sürece dair teknik ayrıntıların TMSF tarafından duyurulmaya devam edeceği belirtildi.
2016 YILINDA KAYYIM ATANMIŞTI
Güllüoğlu Baklavaları, 2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında; "terör örgütünün finansmanı", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla el konulan şirketler arasında yer almıştı. O tarihten bu yana TMSF denetimindeki kayyım heyeti tarafından yönetilen şirketin satışı, markanın geleceği adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi