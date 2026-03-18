Türkiye’de perakende sektörünün kalbi konumundaki büyük alışveriş merkezlerinin aylık kira gelirleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara’daki önde gelen AVM’ler, milyonlarca liralık düzenli kira akışıyla yatırımcıların odağında yer alıyor.

Listenin zirvesinde, aylık 161 milyon TL kira geliriyle Mall of İstanbul bulunuyor. Onu 144 milyon TL ile Akasya AVM, 140 milyon TL ile ANKAmall takip ediyor.

Ankara’da faaliyet gösteren Panora AVM aylık 82 milyon TL, İstanbul’un köklü merkezlerinden Akmerkez ise 79 milyon TL kira geliri elde ediyor.

İSTANBUL ZİRVEDE, ANKARA YAKIN TAKİPTE

Veriler, İstanbul’daki yüksek metrekare kiraları ve yoğun ziyaretçi trafiğinin kira gelirlerine doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor. Ancak Ankara’daki ANKAmall ve Panora gibi merkezler de güçlü kiracı portföyü ve istikrarlı doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu rakamlar, AVM’lerin yalnızca perakende değil, aynı zamanda düzenli nakit akışı sağlayan gayrimenkul yatırımları açısından da ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Yüksek kira gelirleri; MARKA karması, lokasyon avantajı ve ziyaretçi trafiğiyle doğrudan bağlantılı.

Perakende sektöründeki talep ve tüketim eğilimleri sürdükçe, büyük ölçekli AVM’lerin gelir performansı yatırımcı radarında kalmaya devam edecek.

Listenin zirvesinde yer alan Mall of İstanbul’un sahibi olan Torunlar GYO, 2010 yılında halka arz edildi ve Borsa İstanbul’da TRGYO koduyla işlem görüyor. Şirket; alışveriş merkezleri, ofis ve konut projelerinden oluşan geniş bir gayrimenkul portföyüne sahip. Gelirlerinin önemli bir kısmı kira bazlı düzenli nakit akışından oluşuyor.

Hisse performansına bakıldığında, TRGYO son bir yılda 55–60 TL bandından yükselerek Mart 2026 itibarıyla 85,90 TL seviyelerine ulaştı. Bu süreçte yaklaşık %40–50 aralığında bir fiyat artışı görülürken, dönemsel dalgalanmalar ve düzeltmeler de yaşandı.

Uzmanlar, hisse fiyatındaki hareketlerin yalnızca kira gelirleriyle değil; faiz oranları, gayrimenkul sektöründeki beklentiler ve genel piyasa koşullarıyla da bağlantılı olduğunu belirtiyor.