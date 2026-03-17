İş Yatırım verilerine göre, Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı günlük bazda 0,04 puanlık sınırlı bir artış kaydederek %35,85 seviyesine ulaştı.

YABANCI YATIRIMCILARIN TERCİH ETTİĞİ VE ÇIKTIĞI HİSSELER

Günlük Bazda Yabancı Payı Değişimi:

Haftalık seyrin başında yabancı oranını en çok artıran ve azaltan hisseler şu şekilde sıralandı:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar: ONCSM (3,8 bps), AKHAN (2,82 bps) ve ECOGR (2,7 bps).

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: OZSUB (-1,51 bps), YAPRK (-1,49 bps) ve PCILT (-1,35 bps).

İSTİKRARLI ALIM VE SATIM SERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Raporda, yabancı oranının üst üste artış gösterdiği "pozitif seri" yakalayan hisseler ile yabancının sürekli çıkış yaptığı "negatif seri" içindeki hisseler de açıklandı.

Yabancı Payı Sürekli Artan Hisseler:

Yabancı yatırımcıların son günlerde kesintisiz ilgi gösterdiği 5 hisse şunlar oldu:

BIGCH: 10 gün.

LILAK: 10 gün.

OYYAT: 9 gün.

MAVI: 8 gün.

AKSEN: 7 gün.

YABANCI PAYI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER:

Yabancı payının son 10 gündür düzenli olarak gerilediği lokomotif hisseler ise dikkat çekti:

BIZIM: 10 gün.

BRSAN: 10 gün.

GARAN: 10 gün.

OTKAR: 10 gün.

DOCO: 9 gün.

