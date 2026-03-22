Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olan çok bulutlu hava, bugün de geniş bir bölgede yağışla birlikte devam ediyor.

Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde de yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde, ayrıca Gaziantep'in doğusu ile Van'ın güney kesimlerinde yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Mardin ve Adana'nın yüksek kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan uyarıda yoğun kar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

ÇIĞ RİSKİ VE SICAKLIK UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer bu bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Mevcut hava sisteminin etkisiyle yağışların mart ayı sonuna kadar aralıklarla süreceği öngörülüyor.