Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de kripto varlık ekosistemine yönelik önemli bir karara imza attı. Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ tarafından yapılan başvuru kapsamında, “Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ” unvanlı yeni bir platformun kurulmasına onay verildi.

Alınan bu karar ile birlikte Yapı Kredi, kripto varlık piyasasında doğrudan faaliyet gösterecek bankalar arasına katılmaya hazırlanıyor. Söz konusu platformun, yatırımcılara kripto varlık alım-satım hizmeti sunması bekleniyor.

Bankalardan Kriptoya Yeni Dalga

Son dönemde düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte bankaların kripto tarafına ilgisi hız kazanmış durumda. SPK’nın bu onayı, sektörün kurumsallaşması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, bankaların sektöre girişi; güven, likidite ve kullanıcı sayısı açısından piyasayı büyütebilir. Aynı zamanda bireysel yatırımcıların daha regüle ve güvenli platformlara yönelmesini sağlayabilir.

Rekabet Artacak

Yapı Kredi’nin bu hamlesi, Türkiye’de faaliyet gösteren mevcut kripto platformları için de rekabeti artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Banka destekli platformların pazara girmesiyle birlikte hizmet kalitesi, komisyon oranları ve kullanıcı deneyimi tarafında yeni bir yarış başlayabilir.

Öte yandan, platformun ne zaman aktif olarak hizmet vermeye başlayacağına dair resmi bir tarih henüz paylaşılmadı.