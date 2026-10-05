Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesinde dikkat çeken bir borsa detayı yer aldı. Kol, yaklaşık 8-9 ay önce "ZERGYO diye hatırladığı" bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım yaptığını ve ana parasından yaklaşık 2 milyon TL zarar ettiğini söyledi.

"3 MİLYON 200 BİN TL KADAR YATIRIMIM OLDU"

Yasin Kol, ifadesinde borsada yaptığı bir yatırımdan da bahsetti. Kol, yatırım yaptığı şirketin kodunu kesin bir ifadeyle belirtmeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Borsada ZERGYO diye hatırladığım bir hisseye yaklaşık 8-9 ay önce 3.200.000 TL kadar bir yatırımım olmuştur."

Kol, söz konusu yatırımda ciddi miktarda zarar ettiğini de öne sürdü:

"Bahse konu yatırımdan şu anda ana paradan 2.000.000 TL zararım bulunmaktadır."

Kol'un beyanındaki rakamlar esas alındığında, 3,2 milyon TL'lik ana paranın yaklaşık 2 milyon TL'sinin kaybedildiği ifade ediliyor. Bu da basit hesaplamayla yatırımın ana parası üzerinden yaklaşık yüzde 62,5'lik kayba karşılık geliyor.

PARA TRAFİĞİNE İLİŞKİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kol, ifadesinde hayatı boyunca iddia edilen büyüklükte bir para trafiğinin olmadığını savunarak hakemlik ve güvenlik görevliliğinden elde ettiği gelirler dışında böyle bir parasının bulunmadığını söyledi.

Yasal veya yasa dışı bahisle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını öne süren Kol, dosyada yer alan para transferlerine ilişkin de farklı gerekçeler sundu.

Kol'un hukuki durumuna ilişkin nihai karar ise nöbetçi sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

YASİN KOL'UN BAHSETTİĞİ HİSSE HANGİSİ?

Yasin Kol, ifadesinde yatırım yaptığı payı "ZERGYO diye hatırladığım bir hisse" sözleriyle ifade etmişti. Hisse, Borsa İstanbul'da Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ZERGY koduyla işlem görüyor. Şirket, Aralık 2025'te 13 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul'a geldi.

Hisse bugün TSİ 15.55 itibarıyla yüzde 8,05 yükselişle 7,92 TL bandında seyrediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.