Tören, AA muhabirine Resmi Gazete'de 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 40 mesleğin belge zorunluluğu bulunanlar arasına dahil edildiğini, böylece belge zorunluluğu olan meslek sayısının 244'e ulaştığını söyledi.

Bu adımı yalnızca bir mevzuat düzenlemesi olarak görmenin yanlış olacağını belirten Tören, bu düzenlemenin, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini kültür haline getirme, üretimde kaliteyi sürdürülebilir hale getirme ve iş kazalarına sıfır tolerans iradesi olarak da tanımlanabileceğini ifade etti.

Tören, tebliğde yeni mesleklerin yer aldığına işaret ederek, "Bu son tebliğ, dijital ve yeni mesleklerin ilk kez zorunlu belgelendirme sistemine dahil edilmesi bakımından çok ayrı bir önem taşımakta." dedi.

"MYK, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA İNİSİYATİF ALMAKTA"

Aşkın, bu tebliğle aslında 3 yeni ana eksenden bahsedilebileceğini dile getirerek, bunlardan birinin "otomotiv" sektörü olduğunu ifade etti.

Aşkın Tören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin yeni bir aktör olarak çok güçlü yer aldığı otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi diyebileceğimiz alanla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu, kendi sorumluluk alanında Türkiye'nin bu yeni vizyonuna destek vermekte ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmek üzere inisiyatif almakta ve irade koymaktadır. Bu nedir? Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı. Bu düzenlemeyle ilk kez bu alanda çalışacaklara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmekte. Öte yandan hibrit araç bakım onarımcısı ve elektrikli araç montaj elemanı olarak istihdam edilenler de bu yeni sektörde ve yeni süreçte artık mesleki yeterlilik belgesi olmadan istihdam olamayacak."

Yollardaki elektrikli araç sayısı artıp Türkiye'nin akıllı ve elektrikli otomobili Togg hem Türkiye hem de Avrupa pazarında önemli bir vizyonu ortaya koyarken bu sektörün nitelikli iş gücüyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tören, bu araçlara müdahale edecek personelin güvenliği ile işin kalitesinin artık Mesleki Yeterlilik Kurumunun güvencesinde olacağını söyledi.

Tören, tebliğdeki mesleklerin arasında "yeşil dönüşüm" kapsamındakilerin de bulunduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji sektöründen özellikle rüzgar güç sistemi personeli, biyogaz sistemleri personeli ve güneş ısıl sistem personeli artık belgeli olmak zorunda. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kurulan bu tesislerin en yüksek yetkinlikteki kişilerce işletilmesi bir tercih değil aynı zamanda milli bir zorunluluktur." diye konuştu.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklerin bir başka ekseninin "çevre ve sıfır atık" olduğunu bildiren Tören, "Atık ayırma işçisi, tehlikeli atık toplayıcısı, atık koordinatörü gibi meslekleri de artık belge zorunluluğu kapsamına aldık yani atığın bir ekonomi olduğu bilinciyle bu süreci yönetenlerin de uzmanlaşmasını, profesyonelleşmesini önemsiyoruz ve önceliklendiriyoruz." dedi.

Tören, iş kazalarının yoğun yaşandığı alanları da göz ardı etmemeleri gerektiğini belirterek, mermer-doğal taş ocakçısı, nezaretçi (maden), tahlisiyeci, beton pompası, ekskavatör ve mobil vinç operatörleri, tehlikeli madde taşımacılığı şoförü gibi mesleklerde de artık belge şartı aranacağını söyledi.

Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik, insana yakışır iş ve insan hayatının olası risklerden arındırılması odağında sürdürdüklerini vurgulayan Tören, "Amacımız, çok açık ve net, riskin yüksek olduğu her alanda insanımızın sağlığını, işimizin kalitesini güvence altına almak." dedi.

ÇALIŞANLARA BELGELERİNİ ALMALARI İÇİN BİR YIL SÜRE TANINDI

Yaptıkları işle ilgili üniversite ya da meslek lisesi diploması bulunanlarda mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun aranmayacağına dikkati çeken Tören, "alaylı" tabir edilen kişilerin ise belge zorunluluğu kapsamında olduklarını söyledi.

Tören, çalışanlara belgelerini almaları için 23 Mart 2027'ye kadar süre verildiğini dile getirerek, vatandaşları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından mesleki yeterlilik belgelerini almaya davet etti.

Bu noktada hem işverenlere hem de çalışanlara önemli bir sorumluluk düştüğünü vurgulayan Tören, "Unutmamalıyız ki mesleki yeterlilik belgesi, bir bürokrasi ya da bir prosedürün yerine getirilmesi değil iş kazalarına karşı bir güvenlik, önleyici tedbir, üretimde ise ülkemizin rekabetinin, verimliliğinin ve hedeflerindeki vizyonun anahtarıdır." dedi.