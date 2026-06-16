Şirket, satış kararında zayıflayan tüketici talebi ve fast-food sektöründe artan rekabetin etkili olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Pizza Hut'ın Çin ana karasındaki operasyonları 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China'ya devredilecek. Zincirin Çin dışındaki küresel faaliyetleri ise 1,5 milyar dolar bedelle özel sermaye şirketi LongRange Capital tarafından satın alınacak.

STRATEJİK SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Yum Brands mayıs ayında LongRange Capital ile münhasır görüşmelere başlamış ve Pizza Hut için olası satış dahil çeşitli stratejik alternatifleri değerlendirdiğini duyurmuştu.

Şirket, son yıllarda Pizza Hut'ın özellikle kendi bünyesindeki Taco Bell markasının gerisinde kalan performansı nedeniyle farklı senaryolar üzerinde çalışıyordu. Büyüme hızındaki yavaşlama ve pazar payı kayıpları da satış kararında etkili oldu.

FAST-FOOD SEKTÖRÜNDE ZORLU DÖNEM

Fast-food sektöründe tüketici talebindeki zayıflama dikkat çekiyor. Özellikle kilo verme amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin daha sağlıklı beslenme tercihlerine yönelmesi, sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra yüksek enflasyon, tüketici güvenindeki düşüş ve artan gıda maliyetleri de başta ABD'deki pizza zincirleri olmak üzere sektör oyuncularını zorlamaya devam ediyor. Şirketler bir yandan yükselen maliyetlerle mücadele ederken, diğer yandan tüketicilerin harcamalarını kısmalarının etkilerini hissediyor.

Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yum Brands, Pizza Hut'ın mülkiyetini devredecek ancak KFC ve Taco Bell markalarının işletmesini sürdürmeye devam edecek.

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