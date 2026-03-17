Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışından ticari olmayan amaçlarla getirilen elektronik cihazlara uygulanan maktu ücretlerde 2026 yılı için değişikliğe gidilmedi. Mevcut tarifelerin korunmasına karar verilirken, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi ürünlerde uygulanan ücretler aynı şekilde devam edecek.

2026'DA MAKTU ÜCRETLERE ZAM YOK

Yeni düzenlemeye göre, ticari ithalat kapsamı dışında yurt dışından getirilen elektronik cihazlara uygulanan maktu ücretlerde herhangi bir artış yapılmadı. Böylece 2026 yılında da mevcut ücret tarifesi geçerli olacak.

CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON ÜCRETLERİ SABİT KALDI

Karar kapsamında uygulanmaya devam edecek maktu ücretler şu şekilde:

Cep telefonları: 20 euro

Bilgisayarlar: 10 euro

Televizyonlar: 8 euro ile 80 euro arası (özelliklerine göre)

HANGİ CİHAZLARI KAPSIYOR?

Düzenleme; cep telefonu, bilgisayar, televizyonun yanı sıra radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve işitsel yayın alabilen diğer elektronik ürünleri kapsıyor.

TARİFE 2019'DAN BERİ AYNI

Söz konusu maktu ücretler ilk olarak 2019 tarihli 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiş, 2020 yılı için güncellenmişti. Sonraki yıllarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı tarifeler uygulanmaya devam ediyor.