Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 2026 yılı boyunca uygulanacak ücretler geçtiğimiz yıllardaki seviyesini koruyacak.

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu çerçevesinde alınan karar uyarınca, yurt dışından kişisel kullanım amacıyla getirilen cihazlar için ödenecek maktu ücretler şu şekilde düzenlendi;

Kapsam: Televizyon, radyo, video, birleşik cihazlar ile görsel veya işitsel yayınları alabilen tüm diğer cihazlar bu düzenleme kapsamındadır.

Ücret Tespiti: 2026 yılında alınacak ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tutarlarda uygulanmasına karar verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli

sayılacaktır.

Bu kararla birlikte, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu, tablet ve televizyon gibi cihazlar için ödenen TRT bandrol ücretlerinde (maktu ücretlerde) bir artışa gidilmeyerek 2019 yılındaki tarifeye sadık kalındı.