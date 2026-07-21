Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları kapsamında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) paylarında fiyat düzeltmesi yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Düzenleme, şirketin %20 kar payından bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirildi.

TEORİK FİYAT DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul'un KAP'ta yayımladığı açıklamaya göre, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) paylarında;

%20 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,3083 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR? FİYAT NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayesine ekleyerek mevcut ortaklarına ücretsiz pay dağıtması işlemidir. Bu süreçte yatırımcıların elindeki lot sayısı artarken, hisse fiyatı teorik olarak buna göre yeniden hesaplanır. Dolayısıyla yalnızca fiyatın gerilemesine bakılarak hissede değer kaybı yaşandığı sonucuna varılamaz.

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