Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası tarifesi güncellendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 döneminde uygulanacak azami trafik sigortası prim tutarlarını duyurdu.

Açıklanan yeni tarifeye göre, İstanbul'da otomobil sahibi bir sürücünün aracını dördüncü basamaktan sigortalatması halinde ödemesi gereken azami prim tutarı 18 bin 421 TL oldu. Trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılması durumunda ise sürücülere idari para cezası uygulanırken aracın trafikten men edilmesi ve otoparka çekilmesi söz konusu olabiliyor.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ PRİMLER

Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak tarifede, İstanbul'da içten yanmalı motora sahip ve sıfırıncı basamakta yer alan yüksek riskli sürücüler için azami prim tutarı 55 bin 262 TL olarak belirlendi. Risk seviyesi en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücüler için ise azami prim 9 bin 210 TL oldu.

TAKSİLERDE PRİM 154 BİN TL'Yİ AŞTI

Haziran ayında ticari taksiler için uygulanacak azami prim tutarları da açıklandı.

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Buna göre İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilerde sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 TL olarak belirlenirken, sekizinci basamaktaki prim tutarı 25 bin 736 TL oldu.

Ankara'da ticari taksiler için azami prim tutarı 150 bin 46 TL, en düşük prim tutarı ise 25 bin 8 TL olarak açıklandı.

İzmir'de ise sıfırıncı basamaktaki ticari taksiler için azami prim 145 bin 676 TL olurken, sekizinci basamaktaki prim tutarı 24 bin 279 TL olarak belirlendi.

PRİMLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Zorunlu trafik sigortasında uygulanacak prim tutarları; sürücünün hasar geçmişine göre bulunduğu basamak, aracın kullanım amacı, bulunduğu il, araç grubu ve yakıt türü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

SİGORTASIZ YAKALANANIN ARACI BAĞLANABİLİYOR

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılında 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç, eksiklik giderilinceye kadar trafikten men edilebiliyor.

Trafik kazasına sigortasız şekilde karışılması halinde ise 2.039 TL ceza uygulanırken, karşı tarafa verilen zarar da sürücü tarafından karşılanıyor.