Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gözler gram, çeyrek, yarım ve ons altındaki son rakamlara çevrildi.
Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları...
TSI 09.17 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde;
GRAM ALTIN
Alış: 6.606,69 TL
Satış: 6.607,59 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.469,60 dolar
Satış: 4.470,21 dolar
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.570,70 TL
Satış: 10.803,41 TL
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