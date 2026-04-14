Bank of America ASELSAN aldı, hisse geçen hafta yüzde 18,4 yükselerek 429 TL ile tüm zamanlar zirvesini gördü. Yıllık bazda yüzde 235 kazandıran ASELSAN savunma sektörünü BIST’in en güçlü hikayesi haline getirdi.

NEDEN ÖNEMLİ?

ASELSAN sadece bir savunma hissesi değil, BIST 100’ün en yüksek piyasa değerine sahip şirketi. Bu büyüklükte ve bu hızda yükselen bir hissenin hareketi tüm endeksi etkiliyor. Üstelik ABD-İran müzakerelerinin çökmesi ve Hürmüz abluka tehdidiyle birlikte jeopolitik gerilim yeniden tırmanırken savunma sektörü yatırımcıların ilk sığındığı liman olmaya devam ediyor.

BOFA’NIN ALIMI RALLİYE KATALİZÖR OLDU

Bank of America’nın en çok alım yaptığı hisse ASELSAN oldu. BofA’nın alımının ardından hisse yükselişe geçerek yeni rekor gördü.

ASELSAN dün 13 Nisan’da 398,75 TL’den açıldı, seans içinde 429 TL’ye yükseldi ve günü 415,25 TL’den kapattı. Günlük işlem hacmi 31,94 milyar TL oldu.

Kurumsal yabancı alımı hisseye ciddi bir momentum kattı. Bank of America’nın bu tercihi savunma sektörüne uluslararası kurumsal ilginin sürdüğünün somut göstergesi.

RAKAMLAR KONUŞUYOR

ASELSAN haftalık bazda yüzde 18,40, aylık bazda yüzde 23,82 ve yıllık bazda yüzde 235,16 kazandırdı. İki yıllık getiri ise yüzde 584’ü aştı.

Bu rakamlar BIST 100’ün yıllık yaklaşık yüzde 25’lik getirisinin çok üzerinde. ASELSAN endeks ortalamasını ezici biçimde geride bırakıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD-İran müzakerelerinin Pakistan’da çökmesi ve Trump’ın Hürmüz ablukası tehdidi savunma hisselerinin gündemini canlı tutuyor. Gerilim yükseldikçe hem küresel savunma bütçeleri artıyor hem de Türkiye’nin savunma ihracatına talep güçleniyor.

Bölgedeki askeri hareketlilikle birlikte füze savunma sistemleri ve mühimmat talebinin artmasıyla savunma sanayisi hisselerinde yılın ilk çeyreğinde güçlü bir ivme görüldü. ASELSAN yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 38,2 kazanç sağladı ve 1 trilyon 460 milyar lira piyasa değerine ulaştı.

28 NİSAN’DA BİLANÇO GELİYOR

ASELSAN bir sonraki kazanç raporunu 28 Nisan 2026’da açıklayacak. Bu tarih aynı zamanda Fed toplantısıyla örtüşüyor. Güçlü bilanço beklentisi hisseye ek momentum sağlayabilir. ASELSAN 2025’te 29,9 milyar TL net kâr açıkladı ve 12 milyar dolarlık sipariş defteriyle tarihi bir zirveye ulaştı.

SEKTÖRDEKİ DİĞER İSİMLER

ASELSAN öne çıksa da savunma sektörünün diğer oyuncuları da dikkat çekiyor. OTOKAR zırhlı araç ihracatıyla döviz geliri üretiyor. SDT Uzay ve Savunma uzay teknolojileri alanında büyüme hikayesini sürdürüyor. ALTNY ise savunma teknolojileri alanındaki yatırımlarıyla radar altında kalan isimler arasında yer alıyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

28 Nisan ASELSAN bilanço açıklaması, SSB ihale duyuruları, ABD-İran ateşkesinin gidişatı ve yabancı yatırımcı alım-satım verileri hissenin önümüzdeki haftaki seyrini belirleyecek temel göstergeler.

