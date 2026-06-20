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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, yeşil dönüşümün Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, son 23 yılda toplam enerji ithalatının 1,1 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.

Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

Bakan Şimşek açıklamasında, kaynakların katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz."

Şimşek ayrıca, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklendiğini belirtti.

Açıklamasında enerji dönüşümünün hızlandırılmasının hedeflendiğini ifade eden Şimşek, bu süreçle birlikte Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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