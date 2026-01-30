Bankaların ortak görüşü, yatırımcıların büyük bir "illüzyon" içinde olduğu yönünde.

Dev banka tarih vererek altında el yükseltti!

JPMORGAN: "NOMİNAL YÜKSELİŞ REEL KAYBI GİZLİYOR"

JPMorgan tarafından yayımlanan son strateji raporunda, altının dolar bazında rekor kırmasının bir "zenginleşme" değil, bir "korunma çabası" olduğu vurgulandı. Banka analistleri, yatırımcıların portföylerindeki rakamsal artışın alım gücüne yansımadığını şu sözlerle ifade etti:

"Altın fiyatı %60 artarken, küresel yaşam maliyeti ve temel emtia sepeti %55 oranında zamlanıyorsa, yatırımcının gerçek kârı sadece %5’tir. İşlem komisyonları ve vergi maliyetleri düşüldüğünde, altın alanlar aslında reel anlamda kârda değiller, sadece paralarının erimesini engelliyorlar."

BANK OF AMERICA: "BU BİR YATIRIM DEĞİL, KAÇIŞ BİLETİ"

Bank of America (BofA) stratejistleri ise konuya daha sert bir açıdan yaklaştı. BofA’ya göre, altındaki bu parabolik yükseliş, kağıt paraların (fiat para) güven kaybetmesinden kaynaklanan bir "panik fiyatlaması." BofA analistleri, 2026 model bir yatırım stratejisinin altın odaklı olmasının risklerini şöyle sıralıyor:

Likidite Tuzağı: Fiyatlar bu denli yüksekken piyasaya giren "küçük yatırımcı", olası bir düzeltmede en büyük zararı görecek kitle.

Fırsat Maliyeti: Banka, teknoloji ve enerji sektöründeki reel büyümenin, altının sunduğu "sabit değer koruma" özelliğini geride bıraktığını savunuyor.

GERÇEK TABLO: RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Yatırımcıların neden "kârda hissetmediğini" anlamak için aşağıdaki karşılaştırmalı tabloya göz atmak yeterli:

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN "KRİTİK EŞİK" UYARISI

Her iki banka da altının önümüzdeki dönemde 5.500 dolar seviyesini görebileceğini kabul etse de, bu yükselişin bir "kâr fırsatı" olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Uzmanlara göre, altın şu an bir yatırım aracı olmaktan çıkıp, küresel ekonomik belirsizliklere karşı ödenen bir "sigorta primine" dönüşmüş durumda.