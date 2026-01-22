Nakit parası olan vatandaşlar için mevduat faizleri en güçlü yatırım aracı olmaya devam ediyor. TCMB’nin faiz indirimi hamlesine rağmen, likidite ihtiyacı duyan özel bankalar "hoş geldin" faizlerini zirveye taşıdı. Özellikle dijital bankacılık kanallarında oranların %43 ile %45 bandına çıkmasıyla birlikte, 500 bin TL birikimi olan bir vatandaşın aylık kazancı asgari ücret seviyelerini zorlamaya başladı.

Mevduat Savaşında Kazanan Yatırımcı Oldu

Bankaların nakit çekmek için başlattığı bu rekabet, en çok tasarruf sahiplerine yaradı. Piyasa ortalaması olan %44 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalar, 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazancın ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Güncel ekonomik veriler ışığında, 500 bin TL'nin aylık 17 bin 841 TL net getiri sağlaması, paranın değerini korumak isteyenler için mevduatı ilk seçenek haline getirdi. 1 milyon TL'si olan bir yatırımcı ise ayda net 35 bin TL'nin üzerinde kazanç sağlayarak ciddi bir pasif gelir elde etmiş oluyor.

TCMB’nin faiz indirimi ekranları karıştırdı: Borsa ve dolarda "çifte düşüş"

En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?

Şu an piyasada en yüksek oranları genellikle dijital bankalar ve portföy yönetimi sunan özel bankalar sağlıyor.

Özel Bankalar: Yeni müşterilere özel 32-92 gün vadede %44 - %45 bandında "tanışma faizi" sunuyor.

Kamu Bankaları: Daha temkinli bir duruş sergileyerek oranlarını %35 - %38 bandında tutuyor.

Uzman Uyarısı: Ekonomistler, faiz oranlarının mevcut seviyelerde uzun süre kalmayabileceğini, bu nedenle yüksek oranlardan faydalanmak isteyenlerin vade sürelerini stratejik olarak seçmeleri gerektiğini hatırlatıyor.