Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı küresel piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Bu gelişmeler kripto para piyasalarına da güçlü şekilde yansıdı. Özellikle Bitcoin (BTC), ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarının ardından sert yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını ve Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının derhal kaldırılacağını duyurdu. Trump, anlaşmanın 19 Haziran Cuma günü imzalanmasının ardından boğazdan petrol akışının yeniden başlayacağını da ifade etti.

BTC'DE SERT YÜKSELİŞ

Söz konusu gelişmeler, küresel piyasalarda iyimserliği desteklerken, Bitcoin fiyatında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Türkiye saati ile 00.10'da 64 bin 26 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, ilerleyen saatlerde alımların hız kazanmasıyla birlikte 03.05 itibarıyla 65 bin 923 dolara kadar yükseldi.

"KRİTİK SEVİYE 67 BİN DOLAR"

Öte yandan, kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Apollo Crypto'nun Portföy Yöneticisi Pratik Kala, Bitcoin için kritik seviyeye işaret etti.

Dünya'da yer alan habere göre göre Dijital varlık hedge fonu Apollo Crypto Portföy Yöneticisi Pratik Kala, işlem hacimleri ile hareketli ortalamaların kesiştiği 67 bin dolar seviyesinin Bitcoin açısından izlenmesi gereken en önemli direnç noktası olduğunu belirtti. Kala ayrıca, piyasaların Strategy kaynaklı riskleri şu aşamada göz ardı ettiğini ve Bitcoin üzerindeki satış baskısının azalma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yönelik gelişmelerin sürmesi halinde, riskli varlıklara yönelik talebin artabileceğini ve bunun kripto para piyasalarına da destek sağlayabileceğini belirtiyor. Bitcoin'in kısa vadeli yönü açısından ise 67 bin dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Dünya

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